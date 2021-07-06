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Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию
Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию - РИА Новости, 06.07.2021
Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников от коронавируса, сообщила пресс-служба главы города... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:06
2021-07-06T16:05
распространение коронавируса
экономика
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников от коронавируса, сообщила пресс-служба главы города и правительства столицы.Первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении иммунизации 60% и более сотрудников, получат гранты из бюджета. Их размер составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.При этом 50 грантов предназначены для малого и среднего бизнеса, еще 50 — для иных субъектов предпринимательской деятельности.Согласно постановлению, рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат средства на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг в размере 100% фактических затрат предприятий общественного питания на эти цели в III квартале 2021 года, субсидию предоставят в IV квартале.Основные условия для получения грантов — соблюдение требований по QR-кодам и обеспечение вакцинации 60% и более работников в сроки, установленные главным санитарным врачом города.Предприниматели смогут подавать заявки на получение субсидий через личные кабинеты на ИТ-платформах коммерческих банков, в которых у них открыты расчетные счета."По сути, банки станут уполномоченными представителями московских предпринимателей по сбору документов и подаче заявок на городские субсидии и гранты, а также будут консультировать своих клиентов по вопросам получения мер поддержки", — добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Это должно упростить получение мер финансовой поддержки. Первыми субсидиями, заявки на которые можно будет подать через личный кабинет, станут средства на приобретение и лизинг оборудования, развитие хозяйственной деятельности, участие в выставках и онлайн-продвижение товаров и услуг, компенсацию расходов по договорам франчайзинга. Прием заявок начнется на следующей неделе.Ранее правительство Москвы утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий ресторанного бизнеса. Они получили отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021-го по помещениям, арендуемым у города. Также рестораны и кафе включили в программу субсидий малому и среднему бизнесу.В июне глава Роспотребнадзора по столице Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности — торговли, услуг, транспорта, образования и других. До 15 августа в таких организациях не менее 60% сотрудников должны получить два компонента вакцины против коронавируса, привиться первым нужно до 15 июля.С 1 июля на сайте mos.ru заработал специальный сервис для подачи работодателями сведений о вакцинированных сотрудниках.
https://ria.ru/20210706/antitela-1740053810.html
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экономика, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва
Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию
13:06 06.07.2021 (обновлено: 16:05 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию сотрудников от коронавируса

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников от коронавируса, сообщила пресс-служба главы города и правительства столицы.
Первые сто предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении иммунизации 60% и более сотрудников, получат гранты из бюджета. Их размер составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.
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При этом 50 грантов предназначены для малого и среднего бизнеса, еще 50 — для иных субъектов предпринимательской деятельности.
Согласно постановлению, рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат средства на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг в размере 100% фактических затрат предприятий общественного питания на эти цели в III квартале 2021 года, субсидию предоставят в IV квартале.
Основные условия для получения грантов — соблюдение требований по QR-кодам и обеспечение вакцинации 60% и более работников в сроки, установленные главным санитарным врачом города.
Предприниматели смогут подавать заявки на получение субсидий через личные кабинеты на ИТ-платформах коммерческих банков, в которых у них открыты расчетные счета.
"По сути, банки станут уполномоченными представителями московских предпринимателей по сбору документов и подаче заявок на городские субсидии и гранты, а также будут консультировать своих клиентов по вопросам получения мер поддержки", — добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Это должно упростить получение мер финансовой поддержки. Первыми субсидиями, заявки на которые можно будет подать через личный кабинет, станут средства на приобретение и лизинг оборудования, развитие хозяйственной деятельности, участие в выставках и онлайн-продвижение товаров и услуг, компенсацию расходов по договорам франчайзинга. Прием заявок начнется на следующей неделе.
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Ранее правительство Москвы утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий ресторанного бизнеса. Они получили отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021-го по помещениям, арендуемым у города. Также рестораны и кафе включили в программу субсидий малому и среднему бизнесу.
В июне глава Роспотребнадзора по столице Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности — торговли, услуг, транспорта, образования и других. До 15 августа в таких организациях не менее 60% сотрудников должны получить два компонента вакцины против коронавируса, привиться первым нужно до 15 июля.
С 1 июля на сайте mos.ru заработал специальный сервис для подачи работодателями сведений о вакцинированных сотрудниках.
 
Распространение коронавирусаЭкономикаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМосква
 
 
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