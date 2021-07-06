Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/smolensk-1740082251.html
В Смоленске будут судить мужчину, ударившего сотрудницу отдела миграции
В Смоленске будут судить мужчину, ударившего сотрудницу отдела миграции - РИА Новости, 06.07.2021
В Смоленске будут судить мужчину, ударившего сотрудницу отдела миграции
Житель Смоленска, ударивший кулаком в лицо сотрудницу отдела миграции, пойдет под суд, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:11
2021-07-06T13:11
россия
смоленская область
смоленск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Житель Смоленска, ударивший кулаком в лицо сотрудницу отдела миграции, пойдет под суд, сообщает СУСК РФ по региону."Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Смоленска, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. С утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, 15 мая текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в отдел по вопросам миграции, расположенный на улице Багратиона, чтобы поменять паспорт.Как отмечает следствие, мужчина беспричинно начал вести себя агрессивно, на шум вышла заместитель начальника ОВМ УМВД России по городу Смоленску, она попыталась пресечь противоправные действия посетителя. В результате мужчину удалось вывести на крыльцо здания, где он нанес подполковнику полиции один удар кулаком по лицу, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210517/proverka-1732690184.html
россия
смоленская область
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, смоленская область, смоленск, происшествия
В Смоленске будут судить мужчину, ударившего сотрудницу отдела миграции
13:11 06.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

В Смоленске пойдет под суд мужчина, который, будучи пьяным, ударил сотрудницу отдела миграции

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Житель Смоленска, ударивший кулаком в лицо сотрудницу отдела миграции, пойдет под суд, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Смоленска, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. С утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 18:17
В Москве мужчина ударил полицейского и натравил на него собак
По версии следствия, 15 мая текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в отдел по вопросам миграции, расположенный на улице Багратиона, чтобы поменять паспорт.
Как отмечает следствие, мужчина беспричинно начал вести себя агрессивно, на шум вышла заместитель начальника ОВМ УМВД России по городу Смоленску, она попыталась пресечь противоправные действия посетителя. В результате мужчину удалось вывести на крыльцо здания, где он нанес подполковнику полиции один удар кулаком по лицу, говорится в сообщении.
 
РоссияСмоленская областьСмоленскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
08:25Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
Лента новостейМолния