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В Смоленске будут судить мужчину, ударившего сотрудницу отдела миграции
В Смоленске будут судить мужчину, ударившего сотрудницу отдела миграции - РИА Новости, 06.07.2021
В Смоленске будут судить мужчину, ударившего сотрудницу отдела миграции
Житель Смоленска, ударивший кулаком в лицо сотрудницу отдела миграции, пойдет под суд, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:11
2021-07-06T13:11
2021-07-06T13:11
россия
смоленская область
смоленск
происшествия
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БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Житель Смоленска, ударивший кулаком в лицо сотрудницу отдела миграции, пойдет под суд, сообщает СУСК РФ по региону."Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Смоленска, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. С утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, 15 мая текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в отдел по вопросам миграции, расположенный на улице Багратиона, чтобы поменять паспорт.Как отмечает следствие, мужчина беспричинно начал вести себя агрессивно, на шум вышла заместитель начальника ОВМ УМВД России по городу Смоленску, она попыталась пресечь противоправные действия посетителя. В результате мужчину удалось вывести на крыльцо здания, где он нанес подполковнику полиции один удар кулаком по лицу, говорится в сообщении.
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россия, смоленская область, смоленск, происшествия
В Смоленске будут судить мужчину, ударившего сотрудницу отдела миграции
В Смоленске пойдет под суд мужчина, который, будучи пьяным, ударил сотрудницу отдела миграции
БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости.
Житель Смоленска
, ударивший кулаком в лицо сотрудницу отдела миграции, пойдет под суд, сообщает СУСК РФ
по региону.
"Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Смоленска, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. С утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 15 мая текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в отдел по вопросам миграции, расположенный на улице Багратиона, чтобы поменять паспорт.
Как отмечает следствие, мужчина беспричинно начал вести себя агрессивно, на шум вышла заместитель начальника ОВМ УМВД России по городу Смоленску, она попыталась пресечь противоправные действия посетителя. В результате мужчину удалось вывести на крыльцо здания, где он нанес подполковнику полиции один удар кулаком по лицу, говорится в сообщении.