https://ria.ru/20210706/sitimobil-1740123429.html
"Ситимобил" запускает бесплатную дезинфекцию для партнеров сервиса
"Ситимобил" запускает бесплатную дезинфекцию для партнеров сервиса - РИА Новости, 06.07.2021
"Ситимобил" запускает бесплатную дезинфекцию для партнеров сервиса
Онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" организует бесплатную дезинфекцию автомобилей таксистов для партнеров сервиса, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:31
2021-07-06T16:31
2021-07-06T16:31
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ситимобил
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" организует бесплатную дезинфекцию автомобилей таксистов для партнеров сервиса, сообщает пресс-служба компании."С сегодняшнего дня водители такси, подключенные к Ситимобил, смогут провести полную дезинфекцию своего автомобиля. Эта мера позволит дополнительно обезопасить и водителей, и пассажиров от вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", - говорится в сообщении.В 2020 году сервис уже открывал пункт дезинфекции, за время действия программы было обработано более 200 тысяч автомобилей. Кроме того, в настоящее время компания закупает вакцину и организует вакцинацию от COVID-19 для резидентов в "Доме такси" в Москве. Прошедшие вакцинацию водители могут поучаствовать в розыгрыше призов."Здоровье пассажиров и водителей, подключенных к сервису, является приоритетом для нас. Мы обеспокоены ростом заболевших COVID-19 и поддерживаем необходимость вакцинации не менее 60% водителей в московском регионе", - отметил директор по работе с водителями компании Ашот Восканян, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь в компании "Яндекс" РИА Новости сообщили, что они не прекращали дезинфекцию, которая началась весной 2020 года во время первой волны пандемии. Помимо этого, сервис профинансировал создание пунктов бесплатной вакцинации в Москве для водителей и курьеров. При этом для водителей и курьеров доставки, сотрудничающих с сервисом, в приложении "Яндекс.Про" стала доступна навигация до ближайших пунктов вакцинации."Ситимобил" - один из крупнейших в России онлайн-сервисов заказа такси. Компания входит в СП Mail.ru Group и "Сбера" в сфере еды и транспорта.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738280658.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ситимобил, общество
"Ситимобил" запускает бесплатную дезинфекцию для партнеров сервиса
"Ситимобил" запускает бесплатную дезинфекцию автомобилей таксистов для партнеров сервиса