Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/sitimobil-1740123429.html
"Ситимобил" запускает бесплатную дезинфекцию для партнеров сервиса
"Ситимобил" запускает бесплатную дезинфекцию для партнеров сервиса - РИА Новости, 06.07.2021
"Ситимобил" запускает бесплатную дезинфекцию для партнеров сервиса
Онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" организует бесплатную дезинфекцию автомобилей таксистов для партнеров сервиса, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:31
2021-07-06T16:31
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ситимобил
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564580778_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_0fb165e376e371a518ecfddd5e3a9356.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" организует бесплатную дезинфекцию автомобилей таксистов для партнеров сервиса, сообщает пресс-служба компании."С сегодняшнего дня водители такси, подключенные к Ситимобил, смогут провести полную дезинфекцию своего автомобиля. Эта мера позволит дополнительно обезопасить и водителей, и пассажиров от вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", - говорится в сообщении.В 2020 году сервис уже открывал пункт дезинфекции, за время действия программы было обработано более 200 тысяч автомобилей. Кроме того, в настоящее время компания закупает вакцину и организует вакцинацию от COVID-19 для резидентов в "Доме такси" в Москве. Прошедшие вакцинацию водители могут поучаствовать в розыгрыше призов."Здоровье пассажиров и водителей, подключенных к сервису, является приоритетом для нас. Мы обеспокоены ростом заболевших COVID-19 и поддерживаем необходимость вакцинации не менее 60% водителей в московском регионе", - отметил директор по работе с водителями компании Ашот Восканян, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь в компании "Яндекс" РИА Новости сообщили, что они не прекращали дезинфекцию, которая началась весной 2020 года во время первой волны пандемии. Помимо этого, сервис профинансировал создание пунктов бесплатной вакцинации в Москве для водителей и курьеров. При этом для водителей и курьеров доставки, сотрудничающих с сервисом, в приложении "Яндекс.Про" стала доступна навигация до ближайших пунктов вакцинации."Ситимобил" - один из крупнейших в России онлайн-сервисов заказа такси. Компания входит в СП Mail.ru Group и "Сбера" в сфере еды и транспорта.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738280658.html
https://ria.ru/20210504/narusheniya-1731129279.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564580778_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_d7f2197d854fc63a1e1be1d1da6dfc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ситимобил, общество
"Ситимобил" запускает бесплатную дезинфекцию для партнеров сервиса
16:31 06.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы такси "Ситимобил".
Автомобиль службы такси Ситимобил. - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

"Ситимобил" запускает бесплатную дезинфекцию автомобилей таксистов для партнеров сервиса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" организует бесплатную дезинфекцию автомобилей таксистов для партнеров сервиса, сообщает пресс-служба компании.
"С сегодняшнего дня водители такси, подключенные к Ситимобил, смогут провести полную дезинфекцию своего автомобиля. Эта мера позволит дополнительно обезопасить и водителей, и пассажиров от вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", - говорится в сообщении.
Дезинфекция автомобилей сервиса Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 17:04Распространение коронавируса
В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
В 2020 году сервис уже открывал пункт дезинфекции, за время действия программы было обработано более 200 тысяч автомобилей. Кроме того, в настоящее время компания закупает вакцину и организует вакцинацию от COVID-19 для резидентов в "Доме такси" в Москве. Прошедшие вакцинацию водители могут поучаствовать в розыгрыше призов.
"Здоровье пассажиров и водителей, подключенных к сервису, является приоритетом для нас. Мы обеспокоены ростом заболевших COVID-19 и поддерживаем необходимость вакцинации не менее 60% водителей в московском регионе", - отметил директор по работе с водителями компании Ашот Восканян, слова которого приводятся в сообщении.
Логотип службы Яндекс.Такси - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 18:52Распространение коронавируса
Московским таксистам выписали 19 протоколов за нарушение санитарных норм
В свою очередь в компании "Яндекс" РИА Новости сообщили, что они не прекращали дезинфекцию, которая началась весной 2020 года во время первой волны пандемии. Помимо этого, сервис профинансировал создание пунктов бесплатной вакцинации в Москве для водителей и курьеров. При этом для водителей и курьеров доставки, сотрудничающих с сервисом, в приложении "Яндекс.Про" стала доступна навигация до ближайших пунктов вакцинации.
"Ситимобил" - один из крупнейших в России онлайн-сервисов заказа такси. Компания входит в СП Mail.ru Group и "Сбера" в сфере еды и транспорта.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСитимобилОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
08:25Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
Лента новостейМолния