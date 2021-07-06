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Спецпосланник главы ООН по Сирии примет участие во встрече в Нур-Султане
Спецпосланник главы ООН по Сирии примет участие во встрече в Нур-Султане - РИА Новости, 06.07.2021
Спецпосланник главы ООН по Сирии примет участие во встрече в Нур-Султане
Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен подтвердил свое участие в переговорах в Нур-Султане, которые запланированы на 7-8 июля, сообщили РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:51
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НУР-СУЛТАН, 6 июл - РИА Новости. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен подтвердил свое участие в переговорах в Нур-Султане, которые запланированы на 7-8 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Казахстана."Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсен подтвердил свое участие в предстоящей встрече", - сообщили в МИД Казахстана.По данным МИД, "на предстоящей международной встрече по Сирии делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ А.Лаврентьев, Турции - генеральный директор двусторонних политических отношений МИД Турции С.Унал, Ирана – старший советник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам А.Хаджи, Сирии – заместитель министра иностранных дел САР А.Сусан, сирийскую вооруженную оппозицию – А. аль-Тома"."Мероприятие планируется провести в традиционном офлайн-формате с соблюдением карантинных мер в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Вместе с тем, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в городе Нур-Султан, количество участников встречи будет ограничено", - заявили в МИД республики.
https://ria.ru/20210216/peregovory-1597632087.html
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россия, нур-султан, гейр педерсен, мид казахстана, сирия, оон, в мире
Спецпосланник главы ООН по Сирии примет участие во встрече в Нур-Султане
09:51 06.07.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Педерсен примет участие в переговорах в Нур-Султане

Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 6 июл - РИА Новости. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен подтвердил свое участие в переговорах в Нур-Султане, которые запланированы на 7-8 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Казахстана.
"Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсен подтвердил свое участие в предстоящей встрече", - сообщили в МИД Казахстана.
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По данным МИД, "на предстоящей международной встрече по Сирии делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ А.Лаврентьев, Турции - генеральный директор двусторонних политических отношений МИД Турции С.Унал, Ирана – старший советник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам А.Хаджи, Сирии – заместитель министра иностранных дел САР А.Сусан, сирийскую вооруженную оппозицию – А. аль-Тома".
"Мероприятие планируется провести в традиционном офлайн-формате с соблюдением карантинных мер в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Вместе с тем, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в городе Нур-Султан, количество участников встречи будет ограничено", - заявили в МИД республики.
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