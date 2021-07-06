https://ria.ru/20210706/shveytsariya-1740134763.html

В Швейцарии более 420 человек заболели после вакцинации Moderna и Pfizer

В Швейцарии более 420 человек заболели после вакцинации Moderna и Pfizer - РИА Новости, 06.07.2021

В Швейцарии более 420 человек заболели после вакцинации Moderna и Pfizer

Свыше 420 человек в Швейцарии после вакцинации заболели COVID-19, сообщили во вторник РИА Новости в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:10

2021-07-06T17:10

2021-07-06T23:20

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коронавирусы

здоровье - общество

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ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 420 человек в Швейцарии после вакцинации заболели COVID-19, сообщили во вторник РИА Новости в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны."За период с 27 января у 205 человек, получивших первую дозу вакцины, был выявлен SARS-CoV-2 спустя 14 дней после прививки. Еще 218 случаев заражения зарегистрированы, по данным на 2 июля, у полностью провакцинированных людей спустя две недели после второй прививки", — сообщила РИА Новости представитель Федерального офиса Даниэле Берсье.Она напомнила, что в Швейцарии на данный момент используются только вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech. По данным на начало июля, всего в стране полностью привито 3 272 008 человек.

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738122458.html

швейцария

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, швейцария, вакцинация, в мире