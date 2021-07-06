https://ria.ru/20210706/shantazh-1740051397.html

Лукашенко высказался о санкциях со стороны Запада

Лукашенко высказался о санкциях со стороны Запада - РИА Новости, 06.07.2021

Лукашенко высказался о санкциях со стороны Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении республики является шантажом в международном масштабе. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:44

2021-07-06T10:44

2021-07-06T10:56

протесты в белоруссии

минск

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении республики является шантажом в международном масштабе."По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - заявил во вторник Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам. Его слова приводит агентство Белта.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/belorussiya-1739395836.html

минск

белоруссия

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минск, в мире, александр лукашенко, белоруссия