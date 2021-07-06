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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210706/shantazh-1740051397.html
Лукашенко высказался о санкциях со стороны Запада
Лукашенко высказался о санкциях со стороны Запада - РИА Новости, 06.07.2021
Лукашенко высказался о санкциях со стороны Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении республики является шантажом в международном масштабе. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:44
2021-07-06T10:56
протесты в белоруссии
минск
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении республики является шантажом в международном масштабе."По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - заявил во вторник Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам. Его слова приводит агентство Белта.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/belorussiya-1739395836.html
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минск, в мире, александр лукашенко, белоруссия
Материал дополняется
Лукашенко высказался о санкциях со стороны Запада
10:44 06.07.2021 (обновлено: 10:56 06.07.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лукашенко назвал санкции шантажом в международном масштабе и поручил минимизировать их эффект

Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении республики является шантажом в международном масштабе.
"По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - заявил во вторник Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам. Его слова приводит агентство Белта.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 13:19В мире
Путин пообещал помогать Белоруссии в условиях санкций Запада
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
 
Протесты в БелоруссииМинскВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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