https://ria.ru/20210706/shampanskoe-1740134361.html

Во Франции изучат российский закон, регулирующий маркировку шампанского

Во Франции изучат российский закон, регулирующий маркировку шампанского - РИА Новости, 06.07.2021

Во Франции изучат российский закон, регулирующий маркировку шампанского

Франция анализирует новый российский закон, регулирующий маркировку шампанского, в ближайшее время намерена обсудить ситуацию с Россией и на уровне ЕС, чтобы... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:09

2021-07-06T17:09

2021-07-06T17:34

жан-ив ле дриан

всемирная торговая организация (вто)

россия

мид франции‎

франция

в мире

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Франция анализирует новый российский закон, регулирующий маркировку шампанского, в ближайшее время намерена обсудить ситуацию с Россией и на уровне ЕС, чтобы защитить интересы французских производителей, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.Министр надеется, что диалог позволит урегулировать ситуацию."(Министр сельского хозяйства) Жюльен Денорманди и (министр-делегат по вопросам торговли) Франк Риестер очень внимательно следят за последствиями этого документа, который мы сейчас анализируем... Как только у нас будет понимание обо всех ограничениях, мы прореагируем в ближайшие дни на двустороннем уровне в отношениях с Россией, но также на европейском уровне, чтобы защитить интересы наших производителей", - сказал Ле Дриан, выступая в Нацсобрании Франции во вторник.Он отметил, что если будет установлено нарушение правил Всемирной торговой организации (ВТО) со стороны России, то не исключены последствия. "Я надеюсь, что диалог позволит урегулировать эту ситуацию", - заявил французский министр.В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy заявила о решении приостановить поставки шампанского в Россию в связи с законом.В понедельник комитете вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия для того, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.

https://ria.ru/20210706/shampanskoe-1740061865.html

https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739972495.html

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан-ив ле дриан, всемирная торговая организация (вто), россия, мид франции‎, франция, в мире