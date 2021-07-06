https://ria.ru/20210706/samolet-1740088511.html
СК назвал основные версии катастрофы Ан-26 на Камчатке
СК назвал основные версии катастрофы Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
СК назвал основные версии катастрофы Ан-26 на Камчатке
Причинами катастрофы Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:35
2021-07-06T13:35
2021-07-06T15:39
крушение ан-26 на камчатке
россия
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Причинами катастрофы Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.Самолет совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и пропал с радаров в девяти километрах от пункта назначения при заходе на посадку. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних и глава Паланы Ольга Мохирева.В СК добавили, что следователи выехали на место происшествия. Помимо этого, специалисты уже взяли образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет, продолжаются допросы свидетелей случившегося.Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
https://ria.ru/20210706/an-26-1740077574.html
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крушение ан-26 на камчатке, россия, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия
СК назвал основные версии катастрофы Ан-26 на Камчатке
13:35 06.07.2021 (обновлено: 15:39 06.07.2021)
Следственный комитет назвал несколько версий катастрофы Ан-26 на Камчатке