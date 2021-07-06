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Спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке
Спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
Спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке
Спасатели определили место падения Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и перед посадкой перестал выходить на связь. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:02
2021-07-06T10:02
2021-07-06T11:41
крушение ан-26 на камчатке
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спасатели определили место падения Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и перед посадкой перестал выходить на связь.Предположительно, самолет рухнул в море, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей и глава поселка Ольга Мохирева.На поиски направили группировку судов. Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия. Метеоусловия сложные — туман и облачность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна."Камчатские авиалинии" не подтверждают крушение. В местном правительстве сообщили, что у самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.
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РИА Новости
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крушение ан-26 на камчатке, происшествия
Спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке
10:02 06.07.2021 (обновлено: 11:41 06.07.2021)
Спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости
. Спасатели определили место падения Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского
в поселок Палана
и перед посадкой перестал выходить на связь.
Предположительно, самолет рухнул в море, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей и глава поселка Ольга Мохирева.
На поиски направили группировку судов. Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия. Метеоусловия сложные — туман и облачность.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
"Камчатские авиалинии" не подтверждают крушение. В местном правительстве сообщили, что у самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.