https://ria.ru/20210706/samolet-1740043899.html

Спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке

Спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021

Спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке

Спасатели определили место падения Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и перед посадкой перестал выходить на связь. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:02

2021-07-06T10:02

2021-07-06T11:41

крушение ан-26 на камчатке

происшествия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спасатели определили место падения Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и перед посадкой перестал выходить на связь.Предположительно, самолет рухнул в море, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей и глава поселка Ольга Мохирева.На поиски направили группировку судов. Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия. Метеоусловия сложные — туман и облачность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна."Камчатские авиалинии" не подтверждают крушение. В местном правительстве сообщили, что у самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, происшествия