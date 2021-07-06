https://ria.ru/20210706/sallivan-1740086724.html

Посол США выразил соболезнования из-за авиакатастрофы на Камчатке

Посол США выразил соболезнования из-за авиакатастрофы на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021

Посол США выразил соболезнования из-за авиакатастрофы на Камчатке

Посол США в РФ Джон Салливан выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке, заявили во вторник в американской дипмиссии. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:30

2021-07-06T13:30

2021-07-06T13:47

крушение ан-26 на камчатке

россия

камчатский край

сша

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке, заявили во вторник в американской дипмиссии."От лица посла Салливана и всего посольства США в России: наши мысли с близкими 28 человек, которые пропали без вести на борту рейса Петропавловск-Камчатский - Палана",- написал в Twitter пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an-26-1740083517.html

россия

камчатский край

сша

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крушение ан-26 на камчатке, россия, камчатский край, сша, происшествия