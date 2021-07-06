https://ria.ru/20210706/ryabkov-1740080801.html

Рябков оценил итоги встречи Путина и Байдена в Женеве

Рябков оценил итоги встречи Путина и Байдена в Женеве - РИА Новости, 06.07.2021

Рябков оценил итоги встречи Путина и Байдена в Женеве

Москва надеется, что "глубинное государство" в США не девальвирует итоги саммита в Женеве и ревизии договоренностей лидеров России и США не будет, заявил... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:04

2021-07-06T13:04

2021-07-06T13:04

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва надеется, что "глубинное государство" в США не девальвирует итоги саммита в Женеве и ревизии договоренностей лидеров России и США не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Уровень ожиданий перед саммитом во многих столицах зашкаливал и превышал то, что стороны могут осуществить, учитывая традиционную дистанцию по многим вопросам. Тем не менее саммит прошел, на мой взгляд, с успехом и с результатами, которые, как мы надеемся, удастся удержать и не упустить. И не получится, что так называемое "глубинное государство" в США переварит эти результаты без остатка. Как это происходило, к сожалению, в прошлом, при администрации (экс-президента Дональда) Трампа", - сказал Рябков.Замминистра отметил, что встреча в Женеве произвела на него впечатление в том числе и тем, "насколько углубленно по конкретике дел и конкретике вопросов обменивались мнениями президенты" РФ и США."Хочу подчеркнуть, что с американской стороны не было попыток, что называется, выдать желаемое за действительное. То есть реалистичность подходов и оценок была характерна для всей американской команды, которая сопровождала (президента Джо) Байдена. Я думаю, исходя из этого, что не произойдет фундаментальной ревизии пониманий, достигнутых на высшем уровне. И американский аппарат, видимо, будет все же работать на результаты с точки зрения реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - отметил он в интервью изданию "Международная жизнь".

https://ria.ru/20210706/ryabkov-1740077668.html

https://ria.ru/20210623/merkel-1738293736.html

россия

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россия, сергей рябков, москва, сша, в мире