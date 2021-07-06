https://ria.ru/20210706/ryabkov-1740077668.html

Рябков заявил о большой "кубатуре шлака" в отношениях России и США

Рябков заявил о большой "кубатуре шлака" в отношениях России и США - РИА Новости, 06.07.2021

Рябков заявил о большой "кубатуре шлака" в отношениях России и США

Москва предвидит большие трудности с быстрым снятием раздражителей в двусторонних отношениях с США, кубатура "шлака", который приходится убирать, большая, и... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:48

2021-07-06T12:48

2021-07-06T12:48

россия

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва предвидит большие трудности с быстрым снятием раздражителей в двусторонних отношениях с США, кубатура "шлака", который приходится убирать, большая, и многие вопросы очень запущены, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что сразу после саммита в Женеве российская сторона приступила к работе по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне."Прошли деловые обсуждения тематики двусторонних отношений, так называемых "раздражителей". Хотя вот именно на этом направлении есть ворох проблем", - сказал Рябков.По его словам, продвижению вперед очень мешают накопившиеся проблемы."Соответственно, здесь я предвижу серьезные трудности.... Множество обстоятельств затрудняют движение вперед: это и негативный фон по отношению к России в США в СМИ и на Капитолийском холме, это и большая запущенность множества вопросов, когда приходится тратить время и усилия на то, чтобы "поднять пласты", убрать скопившиеся наслоения. Кубатура большая у всего этого шлака, который приходится убирать", - резюмировал Рябков в интервью "Международной жизни".

https://ria.ru/20210706/ryabkov-1740071168.html

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россия, сергей рябков, сша, в мире