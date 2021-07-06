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Рябков прокомментировал инцидент с кораблем Defender
Рябков прокомментировал инцидент с кораблем Defender - РИА Новости, 06.07.2021
Рябков прокомментировал инцидент с кораблем Defender
Москва в состоянии ответить на провокации у своих границ в Черном море, рассчитывает, что в Лондоне осознают серьезность ситуации и услышат сигналы со стороны... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:16
2021-07-06T15:02
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
сергей рябков
владимир путин
сша
киев
безопасность
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва в состоянии ответить на провокации у своих границ в Черном море, рассчитывает, что в Лондоне осознают серьезность ситуации и услышат сигналы со стороны российского президента, озвученные в ходе прямой линии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Я сказал и подтверждаю вновь, что мы не "будем" наносить удар, а мы "можем" нанести удар", — сказал замминистра в интервью журналу "Международная жизнь" во вторник, комментируя сделанное ранее заявление о возможности удара в ответ на провокации британцев, подобные инциденту с Defender.Он подчеркнул, что "предопределенность в плане нанесения удара по целям, представляющим собой вполне законные цели с учетом гипотетического повторения подобного рода вопиющих инцидентов, отсутствует"."Да, мы в состоянии нанести удар, мы можем нанести удар, но будем ли мы это делать — это вопрос отдельный, это вопрос политического выбора", — добавил Рябков."Вопрос очень серьезный, применение силы к нарушителю государственной границы — это всегда вопрос политического решения. Не претендуя на знание соответствующих алгоритмов, или, как принято говорить, "протоколов" принятия такого рода решений, могу сказать, что то, что прозвучало на прямой линии у президента, по-моему, исчерпывающим образом просигнализировало об архисерьезности всего этого дела. Я думаю, что в Лондоне прежде всего сфокусировались на этом сигнале, а не на каких-то других оценках и соображениях, высказывавшихся на рабочем уровне ранее", — пояснил Рябков.Он также добавил, что суть этой проблемы заключается "в стремлении Великобритании и США потакать Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом"."Высокая конфликтогенность этой темы очевидна для всех, при столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом, что эта территория не принадлежит России, как то утверждают в Вашингтоне и Лондоне, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами, — провокаторы, независимо от того, какие должности они занимают", — добавил замминистра иностранных дел России.В конце июня Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
https://ria.ru/20210706/mid-1740065613.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/nato-1739831691.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, сергей рябков, владимир путин, сша, киев, безопасность
Рябков прокомментировал инцидент с кораблем Defender
12:16 06.07.2021 (обновлено: 15:02 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Рябков надеется, что в Лондоне "сфокусировались на сигнале президента России"

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Москва в состоянии ответить на провокации у своих границ в Черном море, рассчитывает, что в Лондоне осознают серьезность ситуации и услышат сигналы со стороны российского президента, озвученные в ходе прямой линии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Я сказал и подтверждаю вновь, что мы не "будем" наносить удар, а мы "можем" нанести удар", — сказал замминистра в интервью журналу "Международная жизнь" во вторник, комментируя сделанное ранее заявление о возможности удара в ответ на провокации британцев, подобные инциденту с Defender.
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Он подчеркнул, что "предопределенность в плане нанесения удара по целям, представляющим собой вполне законные цели с учетом гипотетического повторения подобного рода вопиющих инцидентов, отсутствует".
"Да, мы в состоянии нанести удар, мы можем нанести удар, но будем ли мы это делать — это вопрос отдельный, это вопрос политического выбора", — добавил Рябков.
"Вопрос очень серьезный, применение силы к нарушителю государственной границы — это всегда вопрос политического решения. Не претендуя на знание соответствующих алгоритмов, или, как принято говорить, "протоколов" принятия такого рода решений, могу сказать, что то, что прозвучало на прямой линии у президента, по-моему, исчерпывающим образом просигнализировало об архисерьезности всего этого дела. Я думаю, что в Лондоне прежде всего сфокусировались на этом сигнале, а не на каких-то других оценках и соображениях, высказывавшихся на рабочем уровне ранее", — пояснил Рябков.
Он также добавил, что суть этой проблемы заключается "в стремлении Великобритании и США потакать Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом".
"Высокая конфликтогенность этой темы очевидна для всех, при столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом, что эта территория не принадлежит России, как то утверждают в Вашингтоне и Лондоне, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами, — провокаторы, независимо от того, какие должности они занимают", — добавил замминистра иностранных дел России.
В конце июня Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияСу-24МСергей РябковВладимир ПутинСШАКиевБезопасность
 
 
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