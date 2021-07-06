Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210706/rubl-1740029667.html
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 06.07.2021
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и незначительно — к евро после начала торгов. Об этом говорится в информации Московской биржи. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T07:26
2021-07-06T08:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
москва
brent
евро
доллар
рубль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и незначительно — к евро после начала торгов. Об этом говорится в информации Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск вторника снизился на семь копеек — до 73,39 рубля.Евро подешевел на две копейки — до 87,14 рубля.Цены на вгустовские фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,41 процента — до 77,48 доллара за баррель.На старте торгов рубль рос на три копейки к доллару и снижался на восемь копеек к евро.
https://ria.ru/20210702/valyuta-1739096401.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7b637ded0f90204569055edb251960b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, московская биржа, москва, brent, евро, доллар, рубль, экономика
Рубль укрепился к доллару и евро
07:26 06.07.2021 (обновлено: 08:10 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Рубль укрепился к доллару и евро

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и незначительно — к евро после начала торгов. Об этом говорится в информации Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск вторника снизился на семь копеек — до 73,39 рубля.
Евро подешевел на две копейки — до 87,14 рубля.
Цены на вгустовские фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,41 процента — до 77,48 доллара за баррель.
На старте торгов рубль рос на три копейки к доллару и снижался на восемь копеек к евро.
Электронное табло с курсами валют в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 08:00
Это не доллар: какие валюты в мире самые надежные
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаМоскваBrentевроДолларРубльЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В России испытают подвесную парашютную систему для собак
08:12На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
Лента новостейМолния