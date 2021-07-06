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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 06.07.2021
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и незначительно — к евро после начала торгов. Об этом говорится в информации Московской биржи. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T07:26
2021-07-06T07:26
2021-07-06T08:10
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и незначительно — к евро после начала торгов. Об этом говорится в информации Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск вторника снизился на семь копеек — до 73,39 рубля.Евро подешевел на две копейки — до 87,14 рубля.Цены на вгустовские фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,41 процента — до 77,48 доллара за баррель.На старте торгов рубль рос на три копейки к доллару и снижался на восемь копеек к евро.
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цены на нефть, московская биржа, москва, brent, евро, доллар, рубль, экономика
Рубль укрепился к доллару и евро
07:26 06.07.2021 (обновлено: 08:10 06.07.2021)
Рубль укрепился к доллару и евро