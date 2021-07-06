https://ria.ru/20210706/rubl-1740029667.html

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 06.07.2021

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и незначительно — к евро после начала торгов. Об этом говорится в информации Московской биржи. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T07:26

2021-07-06T07:26

2021-07-06T08:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

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экономика

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и незначительно — к евро после начала торгов. Об этом говорится в информации Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск вторника снизился на семь копеек — до 73,39 рубля.Евро подешевел на две копейки — до 87,14 рубля.Цены на вгустовские фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,41 процента — до 77,48 доллара за баррель.На старте торгов рубль рос на три копейки к доллару и снижался на восемь копеек к евро.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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