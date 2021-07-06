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Издание Readovka объявило о блокировке сайта
Издание Readovka объявило о блокировке сайта - РИА Новости, 06.07.2021
Издание Readovka объявило о блокировке сайта
Издание Readovka к вечеру 7 июля заблокирует свой сайт во исполнение постановления приставов, срок блокировки на данный момент неизвестен, так как отменять ее... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:39
2021-07-06T18:39
россия
единая россия
дмитрий саблин
журналистика
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Издание Readovka к вечеру 7 июля заблокирует свой сайт во исполнение постановления приставов, срок блокировки на данный момент неизвестен, так как отменять ее должен суд, при этом медиахолдинг закрываться не планирует, сообщил РИА Новости главред Алексей Костылев.Ранее издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было"."Мы подчиняемся закону. Поэтому, так как в постановлении написано, что там будет осмотр проводиться в час дня 8 числа, завтра к вечеру мы сайт заблокируем", - рассказал Костылев.При этом длительность блокировки, как уточнил главред издания, с точки зрения закона не прописана."Это нас немного смущает. Мы совершили сегодня порядка ста звонков в Красногорский отдел приставов, который выносил это решение, чтобы уточнить непосредственно, когда они будут проверять, но мы не получили эту информацию. То есть, решение, предположим, оно исполнено, и дальше эти обеспечительные меры снимает Видновский суд. Соответственно, до Видновского суда тоже дозвониться невозможно. Мы естественно, будем сразу же ратовать за то, чтобы обеспечительные меры были сняты... Постановление о блокировке, об этих обеспечительных мерах должен снимать суд", - отметил Костылев.Говоря о судьбе Telegram-канала Readovka, главред отметил, что события, происходящие с сайтом, являются "сложной и большой историей" для всего холдинга. "Закрываться как медиахолдинг, конечно, мы не планируем. Но что будет в дальнейшем с изданием Readovka, я пока говорить не могу. У нас еще время, мы подумаем, в каком формате мы продолжим работу", - заявил Костылев.Комментируя информацию о том, что издание должно заплатить 50 тысяч рублей за неисполнение судебного решения по иску о публикации сведений, порочащих честь и достоинство Саблина, главред Readovka заявил, что "обеспечительные меры по суду, которые выдвигаются, - это вещь, которая никак не связана с этим штрафом", тем более что он уже уплачен. Постановление о блокировке всего сайта отменяется только решением Видновского суда."То, что мы оплатили штраф, то, что мы сняли ту публикацию, никак не влияет на это постановление. Мы все равно обязаны его исполнить, несмотря на то, что публикация снята, несмотря на то, что штраф оплачен", - добавил Костылев.
https://ria.ru/20210701/klon-1739465138.html
https://ria.ru/20210629/sud-1739026251.html
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россия, единая россия, дмитрий саблин, журналистика, общество
Издание Readovka объявило о блокировке сайта
18:39 06.07.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu

Главред издания Readovka Алексей Костылев заявил, что медиахолдинг закрываться не планирует

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Издание Readovka к вечеру 7 июля заблокирует свой сайт во исполнение постановления приставов, срок блокировки на данный момент неизвестен, так как отменять ее должен суд, при этом медиахолдинг закрываться не планирует, сообщил РИА Новости главред Алексей Костылев.
Ранее издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".
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"Мы подчиняемся закону. Поэтому, так как в постановлении написано, что там будет осмотр проводиться в час дня 8 числа, завтра к вечеру мы сайт заблокируем", - рассказал Костылев.
При этом длительность блокировки, как уточнил главред издания, с точки зрения закона не прописана.
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"Это нас немного смущает. Мы совершили сегодня порядка ста звонков в Красногорский отдел приставов, который выносил это решение, чтобы уточнить непосредственно, когда они будут проверять, но мы не получили эту информацию. То есть, решение, предположим, оно исполнено, и дальше эти обеспечительные меры снимает Видновский суд. Соответственно, до Видновского суда тоже дозвониться невозможно. Мы естественно, будем сразу же ратовать за то, чтобы обеспечительные меры были сняты... Постановление о блокировке, об этих обеспечительных мерах должен снимать суд", - отметил Костылев.
Говоря о судьбе Telegram-канала Readovka, главред отметил, что события, происходящие с сайтом, являются "сложной и большой историей" для всего холдинга. "Закрываться как медиахолдинг, конечно, мы не планируем. Но что будет в дальнейшем с изданием Readovka, я пока говорить не могу. У нас еще время, мы подумаем, в каком формате мы продолжим работу", - заявил Костылев.
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Комментируя информацию о том, что издание должно заплатить 50 тысяч рублей за неисполнение судебного решения по иску о публикации сведений, порочащих честь и достоинство Саблина, главред Readovka заявил, что "обеспечительные меры по суду, которые выдвигаются, - это вещь, которая никак не связана с этим штрафом", тем более что он уже уплачен. Постановление о блокировке всего сайта отменяется только решением Видновского суда.
"То, что мы оплатили штраф, то, что мы сняли ту публикацию, никак не влияет на это постановление. Мы все равно обязаны его исполнить, несмотря на то, что публикация снята, несмотря на то, что штраф оплачен", - добавил Костылев.
 
РоссияЕдиная РоссияДмитрий СаблинжурналистикаОбщество
 
 
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