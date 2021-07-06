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Названа страна, которая станет новым "рассадником коронавируса"
Названа страна, которая станет новым "рассадником коронавируса" - РИА Новости, 06.07.2021
Названа страна, которая станет новым "рассадником коронавируса"
Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса, заявил врач Хилари Джонс в эфире телеканала ITV. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:21
2021-07-06T17:23
пандемия
коронавирус covid-19
великобритания
индия
в мире
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса, заявил врач Хилари Джонс в эфире телеканала ITV.По его мнению, правительство делает сильный упор на вакцинацию населения, но для борьбы с пандемией необходимы и другие меры."Все говорят, что прививка помогла, и она действительно помогла: существенно снизила тяжелые и смертельные случаи заболевания. Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с альфа-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен дельта-вариант, который намного заразнее", — сказал Джонс.Как считает британский медик, в ближайшем будущем Британия столкнется с ежедневной заболеваемостью на уровне 50 тысяч случаев COVID-19. Это приведет к тому, что SARS-CoV-2 будет стремительно мутировать, полагает он.В понедельник в Великобритании выявили 27 334 случая коронавируса, девять человек умерли. В стране полностью привили 64% взрослого населения, одну дозу вакцины получили 86,1% совершеннолетних жителей.Наиболее распространенный в Соединенном Королевстве вариант SARS-CoV-2 — индийский, или дельта. Его обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Симптомы заражения этим штаммом напоминают простуду: боль в горле, насморк, головные боли. По словам врачей, у зараженных индийской мутацией также начинаются диарея и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, иногда — потеря слуха.
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пандемия, коронавирус covid-19, великобритания, индия, в мире
Названа страна, которая станет новым "рассадником коронавируса"
15:21 06.07.2021 (обновлено: 17:23 06.07.2021)
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics

Врач назвал страну, которая станет рассадником новых мутаций коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса, заявил врач Хилари Джонс в эфире телеканала ITV.
По его мнению, правительство делает сильный упор на вакцинацию населения, но для борьбы с пандемией необходимы и другие меры.
"Все говорят, что прививка помогла, и она действительно помогла: существенно снизила тяжелые и смертельные случаи заболевания. Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с альфа-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен дельта-вариант, который намного заразнее", — сказал Джонс.
Как считает британский медик, в ближайшем будущем Британия столкнется с ежедневной заболеваемостью на уровне 50 тысяч случаев COVID-19. Это приведет к тому, что SARS-CoV-2 будет стремительно мутировать, полагает он.
В понедельник в Великобритании выявили 27 334 случая коронавируса, девять человек умерли. В стране полностью привили 64% взрослого населения, одну дозу вакцины получили 86,1% совершеннолетних жителей.
Наиболее распространенный в Соединенном Королевстве вариант SARS-CoV-2 — индийский, или дельта. Его обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Симптомы заражения этим штаммом напоминают простуду: боль в горле, насморк, головные боли. По словам врачей, у зараженных индийской мутацией также начинаются диарея и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, иногда — потеря слуха.
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