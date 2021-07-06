https://ria.ru/20210706/putin-1740153825.html

Путин одобрил идею принимать в Кемеровское кадетское училище девочек

Путин одобрил идею принимать в Кемеровское кадетское училище девочек - РИА Новости, 06.07.2021

Путин одобрил идею принимать в Кемеровское кадетское училище девочек

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания корпуса для девочек в Кемеровском президентском кадетском училище, отметив, что в подобных учебных... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T18:32

2021-07-06T18:32

2021-07-06T18:32

россия

сергей цивилев

владимир путин

кемерово

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 6 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания корпуса для девочек в Кемеровском президентском кадетском училище, отметив, что в подобных учебных заведениях для них предусмотрены довольно сложные программы, но воспитанницы получают очень хорошее образование.Президент во вторник прибыл с рабочим визитом в Кемерово на торжественное мероприятие по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса. В рамках поездки Путин также посетил кадетское училище.Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал ему о планах развития учебного заведения. Он отметил, что большой интерес к обучению здесь проявляют девочки, и рассказал об идее строительства отдельного корпуса для них. По словам главы региона, министр обороны РФ не возражает против этого."Да, здорово. С учетом того, что я здесь видел, конечно, это будет по высшему классу. Хорошо", - отреагировал Путин.Президент упомянул, что подобный опыт в российских учебных заведениях есть."Такой опыт у нас есть, и он очень хорошо себя оправдал. Хорошие программы: там и пара языков, и музыка, и танцы. Девчонки получают очень хорошее образование, и подготовка очень хорошая. Но там довольно сложные программы", - добавил он.

https://ria.ru/20210706/putin-1740119403.html

https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740120015.html

россия

кемерово

кемеровская область

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россия, сергей цивилев, владимир путин, кемерово, кемеровская область, общество