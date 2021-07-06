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Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище
Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище - РИА Новости, 06.07.2021
Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище
Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Кузбасс посетил Кемеровское президентское кадетское училище. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:57
2021-07-06T18:23
россия
владимир путин
кемерово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Кузбасс посетил Кемеровское президентское кадетское училище.Президент во вторник прибыл с рабочим визитом в Кемерово на торжественное мероприятие по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.Строительство Кемеровского президентского кадетского училища было поддержано министром обороны РФ Сергеем Шойгу по ходатайству губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В июне 2018 года Путин дал поручение Минобороны РФ создать образовательное учреждение с учетом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны.Новое учебное заведение рассчитано на 840 мест. В училище кадеты получают основное и среднее образование с пятого по одиннадцатый классы. Кроме стандартного курса школьной программы их готовят к военной и государственной службе.Первая очередь президентского кадетского училища открылась 1 сентября 2019 года: там начали обучение первые 360 кадетов. В эксплуатацию были переданы учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, классы дополнительного образования, спальный корпус, медпункт, два КПП, крытый спорткомплекс с трибунами на 900 мест, 10 открытых площадок по волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, настольному и большому теннису, русским городкам, а также для занятий по общей физической подготовке с полосой препятствий, плац. Объекты второй очереди училища ввели в эксплуатацию осенью 2020 года, что позволило разместить еще 480 воспитанников.
https://realty.ria.ru/20210706/kemerovo-1740126993.html
https://ria.ru/20210706/putin-1740119403.html
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россия, владимир путин, кемерово, кемеровская область
Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище
16:57 06.07.2021 (обновлено: 18:23 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Кемеровского президентского кадетского училища
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Кемеровского президентского кадетского училища - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Кузбасс посетил Кемеровское президентское кадетское училище.
Президент во вторник прибыл с рабочим визитом в Кемерово на торжественное мероприятие по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.
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Строительство Кемеровского президентского кадетского училища было поддержано министром обороны РФ Сергеем Шойгу по ходатайству губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В июне 2018 года Путин дал поручение Минобороны РФ создать образовательное учреждение с учетом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны.
Новое учебное заведение рассчитано на 840 мест. В училище кадеты получают основное и среднее образование с пятого по одиннадцатый классы. Кроме стандартного курса школьной программы их готовят к военной и государственной службе.
Первая очередь президентского кадетского училища открылась 1 сентября 2019 года: там начали обучение первые 360 кадетов. В эксплуатацию были переданы учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, классы дополнительного образования, спальный корпус, медпункт, два КПП, крытый спорткомплекс с трибунами на 900 мест, 10 открытых площадок по волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, настольному и большому теннису, русским городкам, а также для занятий по общей физической подготовке с полосой препятствий, плац. Объекты второй очереди училища ввели в эксплуатацию осенью 2020 года, что позволило разместить еще 480 воспитанников.
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