https://ria.ru/20210706/putin-1740129911.html
Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище
Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище - РИА Новости, 06.07.2021
Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище
Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Кузбасс посетил Кемеровское президентское кадетское училище. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:57
2021-07-06T16:57
2021-07-06T18:23
россия
владимир путин
кемерово
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740151823_0:44:2972:1716_1920x0_80_0_0_d2f244cd808fed10ea32dc4ac99cd387.jpg
КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Кузбасс посетил Кемеровское президентское кадетское училище.Президент во вторник прибыл с рабочим визитом в Кемерово на торжественное мероприятие по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.Строительство Кемеровского президентского кадетского училища было поддержано министром обороны РФ Сергеем Шойгу по ходатайству губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В июне 2018 года Путин дал поручение Минобороны РФ создать образовательное учреждение с учетом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны.Новое учебное заведение рассчитано на 840 мест. В училище кадеты получают основное и среднее образование с пятого по одиннадцатый классы. Кроме стандартного курса школьной программы их готовят к военной и государственной службе.Первая очередь президентского кадетского училища открылась 1 сентября 2019 года: там начали обучение первые 360 кадетов. В эксплуатацию были переданы учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, классы дополнительного образования, спальный корпус, медпункт, два КПП, крытый спорткомплекс с трибунами на 900 мест, 10 открытых площадок по волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, настольному и большому теннису, русским городкам, а также для занятий по общей физической подготовке с полосой препятствий, плац. Объекты второй очереди училища ввели в эксплуатацию осенью 2020 года, что позволило разместить еще 480 воспитанников.
https://realty.ria.ru/20210706/kemerovo-1740126993.html
https://ria.ru/20210706/putin-1740119403.html
россия
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740151823_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6a84645b53da48c55ce02d929066bbdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, кемерово, кемеровская область
Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище
16:57 06.07.2021 (обновлено: 18:23 06.07.2021)
Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище
КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в рамках поездки в Кузбасс посетил Кемеровское президентское кадетское училище.
Президент во вторник прибыл с рабочим визитом в Кемерово
на торжественное мероприятие по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.
Строительство Кемеровского президентского кадетского училища было поддержано министром обороны РФ
Сергеем Шойгу по ходатайству губернатора Кемеровской области
Сергея Цивилева. В июне 2018 года Путин дал поручение Минобороны РФ создать образовательное учреждение с учетом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны.
Новое учебное заведение рассчитано на 840 мест. В училище кадеты получают основное и среднее образование с пятого по одиннадцатый классы. Кроме стандартного курса школьной программы их готовят к военной и государственной службе.
Первая очередь президентского кадетского училища открылась 1 сентября 2019 года: там начали обучение первые 360 кадетов. В эксплуатацию были переданы учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, классы дополнительного образования, спальный корпус, медпункт, два КПП, крытый спорткомплекс с трибунами на 900 мест, 10 открытых площадок по волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, настольному и большому теннису, русским городкам, а также для занятий по общей физической подготовке с полосой препятствий, плац. Объекты второй очереди училища ввели в эксплуатацию осенью 2020 года, что позволило разместить еще 480 воспитанников.