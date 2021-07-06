https://ria.ru/20210706/putin-1740120755.html

Путин поручил создать рабочие места в неугольных отраслях в Кузбассе

Путин поручил создать рабочие места в неугольных отраслях в Кузбассе - РИА Новости, 06.07.2021

Путин поручил создать рабочие места в неугольных отраслях в Кузбассе

Не менее 40 тысяч рабочих мест должны появиться в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кузбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:15

2021-07-06T16:15

2021-07-06T16:39

россия

кемеровская область

владимир путин

экономика

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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Не менее 40 тысяч рабочих мест должны появиться в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кузбасса, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места. И не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе. Назову конкретную цифру: в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса."Сейчас побывал на строительной площадке культурно-образовательного комплекса, он станет одним из четырех крупных культурных кластеров России. Они возводятся сейчас в Севастополе, Владивостоке и Калининграде. Честно говоря, так и планировалось - три таких центра, но по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева принято решение создать еще один такой мощный кластер здесь, в Кемерово. Думаю, что Кузбасс, который так много сделал для развития мощи страны, заслужил такой подарок", - отметил Путин.По его словам, жители Кузбасса смогут знакомиться с лучшими мировыми образцами музыкального, театрального, изобразительного искусства, посещать выставки ведущих музеев страны - Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея."Здесь будут действовать детские школы искусств и филиалы лучших в России учебных заведений в сфере культуры", - сказал президент.

https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740120015.html

https://ria.ru/20210706/monument-1740120141.html

россия

кемеровская область

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россия, кемеровская область, владимир путин, экономика