https://ria.ru/20210706/putin-1740120755.html
Путин поручил создать рабочие места в неугольных отраслях в Кузбассе
Путин поручил создать рабочие места в неугольных отраслях в Кузбассе - РИА Новости, 06.07.2021
Путин поручил создать рабочие места в неугольных отраслях в Кузбассе
Не менее 40 тысяч рабочих мест должны появиться в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кузбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:15
2021-07-06T16:15
2021-07-06T16:39
россия
кемеровская область
владимир путин
экономика
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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Не менее 40 тысяч рабочих мест должны появиться в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кузбасса, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места. И не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе. Назову конкретную цифру: в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса."Сейчас побывал на строительной площадке культурно-образовательного комплекса, он станет одним из четырех крупных культурных кластеров России. Они возводятся сейчас в Севастополе, Владивостоке и Калининграде. Честно говоря, так и планировалось - три таких центра, но по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева принято решение создать еще один такой мощный кластер здесь, в Кемерово. Думаю, что Кузбасс, который так много сделал для развития мощи страны, заслужил такой подарок", - отметил Путин.По его словам, жители Кузбасса смогут знакомиться с лучшими мировыми образцами музыкального, театрального, изобразительного искусства, посещать выставки ведущих музеев страны - Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея."Здесь будут действовать детские школы искусств и филиалы лучших в России учебных заведений в сфере культуры", - сказал президент.
https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740120015.html
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россия, кемеровская область, владимир путин, экономика
Путин поручил создать рабочие места в неугольных отраслях в Кузбассе
16:15 06.07.2021 (обновлено: 16:39 06.07.2021)
Путин поручил создать рабочие места в неугольных секторах экономики Кузбасса
КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости.
Не менее 40 тысяч рабочих мест должны появиться в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кузбасса, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места. И не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе. Назову конкретную цифру: в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кемеровской области
должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.
"Сейчас побывал на строительной площадке культурно-образовательного комплекса, он станет одним из четырех крупных культурных кластеров России. Они возводятся сейчас в Севастополе, Владивостоке и Калининграде. Честно говоря, так и планировалось - три таких центра, но по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева принято решение создать еще один такой мощный кластер здесь, в Кемерово. Думаю, что Кузбасс, который так много сделал для развития мощи страны, заслужил такой подарок", - отметил Путин.
По его словам, жители Кузбасса смогут знакомиться с лучшими мировыми образцами музыкального, театрального, изобразительного искусства, посещать выставки ведущих музеев страны - Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея.
"Здесь будут действовать детские школы искусств и филиалы лучших в России учебных заведений в сфере культуры", - сказал президент.