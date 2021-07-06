Путин поздравил жителей Кузбасса с 300-летием региона
16:09 06.07.2021 (обновлено: 18:30 06.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере в Кемерово по случаю 300-летия Кузбасса
Путин поздравил жителей Кузбасса с 300-летием промышленного освоения сибирских земель
КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Кузбасса с 300-летием промышленного освоения сибирских земель.
"Рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории нашей страны - 300-летие Кузбасса. Сердечно поздравляю вас с праздником, с праздником в честь легендарного шахтерского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность, и, безусловно, всех, кто живет и работает здесь сегодня, преумножает достижения и заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, подъем целых отраслей и территорий России невозможно переоценить", - сказал Путин на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.
Триста лет назад, как напомнил президент, Михайло Волков открыл на берегах Томи первый пласт угля, тем самым положив начало "славной летописи одного из самых крупных угольных бассейнов мира".
"Его изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из лидеров мощного индустриального рывка страны", - добавил Путин.
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