Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/putin-1740108321.html
Песков рассказал о реакции на жалобу про детсад в Новокузнецке
Песков рассказал о реакции на жалобу про детсад в Новокузнецке - РИА Новости, 06.07.2021
Песков рассказал о реакции на жалобу про детсад в Новокузнецке
Реакция на жалобу жительницы Новокузнецка Елены Калининой, которая обращалась во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с просьбой о ремонте РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:11
2021-07-06T15:11
россия
эрнст неизвестный
дмитрий песков
владимир путин
новокузнецк
кемеровская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739267054_0:156:3079:1888_1920x0_80_0_0_8404e2e1576588dfe628d94645f6a2cc.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Реакция на жалобу жительницы Новокузнецка Елены Калининой, которая обращалась во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с просьбой о ремонте школы-детсада, поступила оперативно, по ней уже ведутся все необходимые работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник Путин прилетел в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса. В программе визита главы государства - посещение Кемеровского президентского кадетского училища и строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. Путин также возложит цветы к монументу Эрнста Неизвестного "Память шахтерам Кузбасса". Кроме этого, президент в рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым."Там по детскому саду все делается уже, поэтому там на эту жалобу очень оперативно поступила реакция. Что касается жалобной папки, то тут я не могу вам сказать, какое будет решение, но по крайней мере президент обладает всем объемом информации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, повез ли Путин "жалобную папку" с обращениями, которые поступили во время прямой линии, и будет ли заслушан доклад Цивилева, в частности, по жалобе Калининой про детский сад в Новокузнецке.Калинина обратилась на прямую линию президента с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы-детсада. Волонтеры, принимавшие вопросы, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за поступающих ей угроз. Путин поручил губернатору Кузбасса обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать.Позже в Минпросвещения сообщили, что необходимые средства на ремонт школы в Новокузнецке выделены из регионального бюджета.
https://realty.ria.ru/20210701/novokuznetsk-1739454073.html
https://ria.ru/20210630/novokuznetsk-1739268030.html
россия
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739267054_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_4607a01ee08ee19ec45702ca0bcd01bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эрнст неизвестный, дмитрий песков, владимир путин, новокузнецк, кемеровская область, общество
Песков рассказал о реакции на жалобу про детсад в Новокузнецке
15:11 06.07.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк

Песков рассказал о реакции на жалобу во время прямой линии про детсад в Новокузнецке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Реакция на жалобу жительницы Новокузнецка Елены Калининой, которая обращалась во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с просьбой о ремонте школы-детсада, поступила оперативно, по ней уже ведутся все необходимые работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Путин прилетел в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса. В программе визита главы государства - посещение Кемеровского президентского кадетского училища и строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. Путин также возложит цветы к монументу Эрнста Неизвестного "Память шахтерам Кузбасса". Кроме этого, президент в рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 17:22Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Коррекционную школу-детсад в Новокузнецке отремонтируют за полгода
"Там по детскому саду все делается уже, поэтому там на эту жалобу очень оперативно поступила реакция. Что касается жалобной папки, то тут я не могу вам сказать, какое будет решение, но по крайней мере президент обладает всем объемом информации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, повез ли Путин "жалобную папку" с обращениями, которые поступили во время прямой линии, и будет ли заслушан доклад Цивилева, в частности, по жалобе Калининой про детский сад в Новокузнецке.
Калинина обратилась на прямую линию президента с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы-детсада. Волонтеры, принимавшие вопросы, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за поступающих ей угроз. Путин поручил губернатору Кузбасса обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать.
Позже в Минпросвещения сообщили, что необходимые средства на ремонт школы в Новокузнецке выделены из регионального бюджета.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 16:50Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Цивилев позвонил жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся Путину
 
РоссияЭрнст НеизвестныйДмитрий ПесковВладимир ПутинНовокузнецкКемеровская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
08:25Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
Лента новостейМолния