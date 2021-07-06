Песков рассказал о реакции на жалобу про детсад в Новокузнецке
Песков рассказал о реакции на жалобу во время прямой линии про детсад в Новокузнецке
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Реакция на жалобу жительницы Новокузнецка Елены Калининой, которая обращалась во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с просьбой о ремонте школы-детсада, поступила оперативно, по ней уже ведутся все необходимые работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Путин прилетел в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса. В программе визита главы государства - посещение Кемеровского президентского кадетского училища и строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. Путин также возложит цветы к монументу Эрнста Неизвестного "Память шахтерам Кузбасса". Кроме этого, президент в рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
"Там по детскому саду все делается уже, поэтому там на эту жалобу очень оперативно поступила реакция. Что касается жалобной папки, то тут я не могу вам сказать, какое будет решение, но по крайней мере президент обладает всем объемом информации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, повез ли Путин "жалобную папку" с обращениями, которые поступили во время прямой линии, и будет ли заслушан доклад Цивилева, в частности, по жалобе Калининой про детский сад в Новокузнецке.
Калинина обратилась на прямую линию президента с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы-детсада. Волонтеры, принимавшие вопросы, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за поступающих ей угроз. Путин поручил губернатору Кузбасса обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать.
Позже в Минпросвещения сообщили, что необходимые средства на ремонт школы в Новокузнецке выделены из регионального бюджета.