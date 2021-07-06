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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210706/proslushka-1739965040.html
"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной
"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной - РИА Новости, 06.07.2021
"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной
Жильцы “сталинской высотки” на Баррикадной говорят, что в советские годы верхние этажи были расселены, а из маленькой дверки рядом с подъездом выгружали магнитофонные бобины… Все это породило разговоры о том, что в здании КГБ ведет прослушку: совсем рядом находится посольство США! Возможно ли это? И как СССР “присматривал” за американцами?
2021-07-06T12:00
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какая-то мистика
подкаст
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"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной
Жильцы “сталинской высотки” на Баррикадной говорят, что в советские годы верхние этажи были расселены, а из маленькой дверки рядом с подъездом выгружали магнитофонные бобины… Все это породило разговоры о том, что в здании КГБ ведет прослушку: совсем рядом находится посольство США! Возможно ли это? И как СССР “присматривал” за американцами?
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной
Жильцы “сталинской высотки” на Баррикадной говорят, что в советские годы верхние этажи были расселены, а из маленькой дверки рядом с подъездом выгружали магнитофонные бобины… Все это породило разговоры о том, что в здании КГБ ведет прослушку: совсем рядом находится посольство США! Возможно ли это? И как СССР “присматривал” за американцами?
audio/mpeg
О главной легенде сталинской высотки на Кудринской площади рассказывают блогер и экскурсовод Светлана Килина; москвовед, основатель проекта “Прогулки по Москве” Александр Усольцев и москвовед, журналист Олег Фочкин.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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аудио, подкаст

"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной

12:00 06.07.2021
 
Какая-то мистика
"Какая-то мистика". Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Жильцы “сталинской высотки” на Баррикадной говорят, что в советские годы верхние этажи были расселены, а из маленькой дверки рядом с подъездом выгружали магнитофонные бобины… Все это породило разговоры о том, что в здании КГБ ведет прослушку: совсем рядом находится посольство США! Возможно ли это? И как СССР “присматривал” за американцами?
О главной легенде сталинской высотки на Кудринской площади рассказывают блогер и экскурсовод Светлана Килина; москвовед, основатель проекта “Прогулки по Москве” Александр Усольцев и москвовед, журналист Олег Фочкин.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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