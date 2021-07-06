https://ria.ru/20210706/proizvodstvo-1740145659.html

Компания Fondital расширит производство в Липецкой области

Компания Fondital расширит производство в Липецкой области - РИА Новости, 06.07.2021

Компания Fondital расширит производство в Липецкой области

Администрация Липецкой области подписала на международной промышленной выставке "Иннопром" соглашение с итальянской компанией Fondital о строительстве нового... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:56

2021-07-06T17:56

2021-07-06T17:56

липецкая область

игорь артамонов

иннопром

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ЛИПЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Администрация Липецкой области подписала на международной промышленной выставке "Иннопром" соглашение с итальянской компанией Fondital о строительстве нового литейного цеха на площадке ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, руководство компании намерено инвестировать в развитие своего производства 741 миллион рублей. Руководство Fondital, которая с 2018 года выпускает котлы и радиаторы в ОЭЗ "Липецк", в ближайшее время планирует приступить к производству нового типа секций из алюминия, отлитых под давлением. В перспективе на заводе будет запущено литейное производство с одной плавильной печью и двумя прессами для штамповки алюминиевых и биметаллических радиаторов.Проектная мощность ООО "Фондиталь" составляет 5 миллионов секций радиаторов и 30 тысяч настенных котлов в год. Строительство литейного цеха позволит расширить локализацию производства в России. Сегодня на предприятии работают 60 человек, в результате расширения производства будет создано еще не менее 60 рабочих мест.Глава администрации Липецкой области ранее отмечал, что темпы развития ОЭЗ "Липецк", значительный пакет налоговых и таможенных льгот, готовая дорожная и инженерная инфраструктура, отлаженная система дружественного администрирования с каждым годом привлекают все большее число российских и иностранных инвесторов."Здесь реализуются наиболее современные технологии, отвечающие самым строгим экологическим требованиям", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210624/festival-1738381322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, иннопром