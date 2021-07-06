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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210706/proizvodstvo-1740145659.html
Компания Fondital расширит производство в Липецкой области
Компания Fondital расширит производство в Липецкой области - РИА Новости, 06.07.2021
Компания Fondital расширит производство в Липецкой области
Администрация Липецкой области подписала на международной промышленной выставке "Иннопром" соглашение с итальянской компанией Fondital о строительстве нового... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:56
2021-07-06T17:56
липецкая область
игорь артамонов
иннопром
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ЛИПЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Администрация Липецкой области подписала на международной промышленной выставке "Иннопром" соглашение с итальянской компанией Fondital о строительстве нового литейного цеха на площадке ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, руководство компании намерено инвестировать в развитие своего производства 741 миллион рублей. Руководство Fondital, которая с 2018 года выпускает котлы и радиаторы в ОЭЗ "Липецк", в ближайшее время планирует приступить к производству нового типа секций из алюминия, отлитых под давлением. В перспективе на заводе будет запущено литейное производство с одной плавильной печью и двумя прессами для штамповки алюминиевых и биметаллических радиаторов.Проектная мощность ООО "Фондиталь" составляет 5 миллионов секций радиаторов и 30 тысяч настенных котлов в год. Строительство литейного цеха позволит расширить локализацию производства в России. Сегодня на предприятии работают 60 человек, в результате расширения производства будет создано еще не менее 60 рабочих мест.Глава администрации Липецкой области ранее отмечал, что темпы развития ОЭЗ "Липецк", значительный пакет налоговых и таможенных льгот, готовая дорожная и инженерная инфраструктура, отлаженная система дружественного администрирования с каждым годом привлекают все большее число российских и иностранных инвесторов."Здесь реализуются наиболее современные технологии, отвечающие самым строгим экологическим требованиям", – подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов, иннопром

Компания Fondital расширит производство в Липецкой области

17:56 06.07.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Администрация Липецкой области подписала на международной промышленной выставке "Иннопром" соглашение с итальянской компанией Fondital о строительстве нового литейного цеха на площадке ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, руководство компании намерено инвестировать в развитие своего производства 741 миллион рублей. Руководство Fondital, которая с 2018 года выпускает котлы и радиаторы в ОЭЗ "Липецк", в ближайшее время планирует приступить к производству нового типа секций из алюминия, отлитых под давлением. В перспективе на заводе будет запущено литейное производство с одной плавильной печью и двумя прессами для штамповки алюминиевых и биметаллических радиаторов.
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Проектная мощность ООО "Фондиталь" составляет 5 миллионов секций радиаторов и 30 тысяч настенных котлов в год. Строительство литейного цеха позволит расширить локализацию производства в России. Сегодня на предприятии работают 60 человек, в результате расширения производства будет создано еще не менее 60 рабочих мест.
Глава администрации Липецкой области ранее отмечал, что темпы развития ОЭЗ "Липецк", значительный пакет налоговых и таможенных льгот, готовая дорожная и инженерная инфраструктура, отлаженная система дружественного администрирования с каждым годом привлекают все большее число российских и иностранных инвесторов.
"Здесь реализуются наиболее современные технологии, отвечающие самым строгим экологическим требованиям", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновИннопром
 
 
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