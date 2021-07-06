https://ria.ru/20210706/programma-1740109666.html
Власти: Подмосковье будет стремиться попасть в программу "60+"
Власти: Подмосковье будет стремиться попасть в программу "60+" - РИА Новости, 06.07.2021
Власти: Подмосковье будет стремиться попасть в программу "60+"
Власти Подмосковья будут стремиться принять участие в программе "60+" после того, как закончится пилотный проект, сообщил на пресс-конференции заместитель... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:15
2021-07-06T15:15
2021-07-06T15:15
новости подмосковья
жкх
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602010035_0:261:3078:1992_1920x0_80_0_0_93465639a0226c59a3c77d91b77d2e80.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Власти Подмосковья будут стремиться принять участие в программе "60+" после того, как закончится пилотный проект, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.Программа "60+", предусматривающая модернизацию объектов коммунального хозяйства с износом более 60%, была запущена в пяти пилотных городах. Среди них - Орск (Оренбургская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область).По словам Хромушина, после поставленной в 2013 году задачи, за 8 лет в регионе питьевой водой было обеспечено более 1,8 тысяч жителей, при этом Хромушин отметил, что только официально население области увеличилось на 700 тысяч человек и количество людей, нуждающихся в питьевой воде возросло."Мы столкнулись с тематикой, что мы делаем хорошие водо-заборные узлы, но у нас старые изношенные сети 1950-70-х годов, проходя по ним, вода становится жесткой, смывает накопленные отложения, поэтому начинаем заниматься изношенными сетями и ждем поддержки правительства. Программа "60+" там пять пилотных регионов, после того как он закончится мы также активно примем в ней участие", - сказал Хромушин.
https://ria.ru/20210705/sotsuslugi-1739997160.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602010035_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_00bde06b5b340400cde6489cec40c54e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, евгений хромушин, московская область (подмосковье)