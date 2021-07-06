https://ria.ru/20210706/programma-1740109666.html

Власти: Подмосковье будет стремиться попасть в программу "60+"

Власти: Подмосковье будет стремиться попасть в программу "60+" - РИА Новости, 06.07.2021

Власти: Подмосковье будет стремиться попасть в программу "60+"

Власти Подмосковья будут стремиться принять участие в программе "60+" после того, как закончится пилотный проект, сообщил на пресс-конференции заместитель... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:15

2021-07-06T15:15

2021-07-06T15:15

новости подмосковья

жкх

евгений хромушин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Власти Подмосковья будут стремиться принять участие в программе "60+" после того, как закончится пилотный проект, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.Программа "60+", предусматривающая модернизацию объектов коммунального хозяйства с износом более 60%, была запущена в пяти пилотных городах. Среди них - Орск (Оренбургская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область).По словам Хромушина, после поставленной в 2013 году задачи, за 8 лет в регионе питьевой водой было обеспечено более 1,8 тысяч жителей, при этом Хромушин отметил, что только официально население области увеличилось на 700 тысяч человек и количество людей, нуждающихся в питьевой воде возросло."Мы столкнулись с тематикой, что мы делаем хорошие водо-заборные узлы, но у нас старые изношенные сети 1950-70-х годов, проходя по ним, вода становится жесткой, смывает накопленные отложения, поэтому начинаем заниматься изношенными сетями и ждем поддержки правительства. Программа "60+" там пять пилотных регионов, после того как он закончится мы также активно примем в ней участие", - сказал Хромушин.

https://ria.ru/20210705/sotsuslugi-1739997160.html

московская область (подмосковье)

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жкх, евгений хромушин, московская область (подмосковье)