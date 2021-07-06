Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210706/programma-1740109666.html
Власти: Подмосковье будет стремиться попасть в программу "60+"
Власти: Подмосковье будет стремиться попасть в программу "60+" - РИА Новости, 06.07.2021
Власти: Подмосковье будет стремиться попасть в программу "60+"
Власти Подмосковья будут стремиться принять участие в программе "60+" после того, как закончится пилотный проект, сообщил на пресс-конференции заместитель... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:15
2021-07-06T15:15
новости подмосковья
жкх
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602010035_0:261:3078:1992_1920x0_80_0_0_93465639a0226c59a3c77d91b77d2e80.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Власти Подмосковья будут стремиться принять участие в программе "60+" после того, как закончится пилотный проект, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.Программа "60+", предусматривающая модернизацию объектов коммунального хозяйства с износом более 60%, была запущена в пяти пилотных городах. Среди них - Орск (Оренбургская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область).По словам Хромушина, после поставленной в 2013 году задачи, за 8 лет в регионе питьевой водой было обеспечено более 1,8 тысяч жителей, при этом Хромушин отметил, что только официально население области увеличилось на 700 тысяч человек и количество людей, нуждающихся в питьевой воде возросло."Мы столкнулись с тематикой, что мы делаем хорошие водо-заборные узлы, но у нас старые изношенные сети 1950-70-х годов, проходя по ним, вода становится жесткой, смывает накопленные отложения, поэтому начинаем заниматься изношенными сетями и ждем поддержки правительства. Программа "60+" там пять пилотных регионов, после того как он закончится мы также активно примем в ней участие", - сказал Хромушин.
https://ria.ru/20210705/sotsuslugi-1739997160.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602010035_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_00bde06b5b340400cde6489cec40c54e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, евгений хромушин, московская область (подмосковье)

Власти: Подмосковье будет стремиться попасть в программу "60+"

15:15 06.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНасосная станция "Мосводоканала"
Насосная станция Мосводоканала - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Власти Подмосковья будут стремиться принять участие в программе "60+" после того, как закончится пилотный проект, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.
Программа "60+", предусматривающая модернизацию объектов коммунального хозяйства с износом более 60%, была запущена в пяти пилотных городах. Среди них - Орск (Оренбургская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область).
По словам Хромушина, после поставленной в 2013 году задачи, за 8 лет в регионе питьевой водой было обеспечено более 1,8 тысяч жителей, при этом Хромушин отметил, что только официально население области увеличилось на 700 тысяч человек и количество людей, нуждающихся в питьевой воде возросло.
"Мы столкнулись с тематикой, что мы делаем хорошие водо-заборные узлы, но у нас старые изношенные сети 1950-70-х годов, проходя по ним, вода становится жесткой, смывает накопленные отложения, поэтому начинаем заниматься изношенными сетями и ждем поддержки правительства. Программа "60+" там пять пилотных регионов, после того как он закончится мы также активно примем в ней участие", - сказал Хромушин.
Пожилая женщина за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 18:45Новости Подмосковья
Жители Подмосковья смогут заказывать социальные услуги дистанционно
 
Новости ПодмосковьяЖКХЕвгений ХромушинМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
08:25Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
Лента новостейМолния