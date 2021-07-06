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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/privivka-1740181307.html
Байден заявил, что к концу недели привьют 160 миллионов американцев
Байден заявил, что к концу недели привьют 160 миллионов американцев - РИА Новости, 06.07.2021
Байден заявил, что к концу недели привьют 160 миллионов американцев
Президент США Джо Байден рассчитывает, что к концу недели 160 миллионов человек, или почти половина граждан страны, будут полностью вакцинированы от... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T23:16
2021-07-06T23:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассчитывает, что к концу недели 160 миллионов человек, или почти половина граждан страны, будут полностью вакцинированы от коронавируса."К концу недели мы достигнем числа в 160 миллионов полностью вакцинированных американцев", - сказал Байден журналистам.В настоящее время население США превышает 330 миллионов человек.
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире
Байден заявил, что к концу недели привьют 160 миллионов американцев
23:16 06.07.2021 (обновлено: 23:47 06.07.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AP Photo / Andrew Harnik

Байден обещает, что к концу недели 160 миллионов американцев будут полностью вакцинированы

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассчитывает, что к концу недели 160 миллионов человек, или почти половина граждан страны, будут полностью вакцинированы от коронавируса.
"К концу недели мы достигнем числа в 160 миллионов полностью вакцинированных американцев", - сказал Байден журналистам.
Пассажиры в нью-йоркском аэропорту LaGuardia - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 21:56Распространение коронавируса
США не планируют вводить обязательную вакцинацию для въезжающих в страну
В настоящее время население США превышает 330 миллионов человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
 
 
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