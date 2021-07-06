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Байден заявил, что к концу недели привьют 160 миллионов американцев
Байден заявил, что к концу недели привьют 160 миллионов американцев - РИА Новости, 06.07.2021
Байден заявил, что к концу недели привьют 160 миллионов американцев
Президент США Джо Байден рассчитывает, что к концу недели 160 миллионов человек, или почти половина граждан страны, будут полностью вакцинированы от... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T23:16
2021-07-06T23:16
2021-07-06T23:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассчитывает, что к концу недели 160 миллионов человек, или почти половина граждан страны, будут полностью вакцинированы от коронавируса."К концу недели мы достигнем числа в 160 миллионов полностью вакцинированных американцев", - сказал Байден журналистам.В настоящее время население США превышает 330 миллионов человек.
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире
Байден заявил, что к концу недели привьют 160 миллионов американцев
23:16 06.07.2021 (обновлено: 23:47 06.07.2021)
Байден обещает, что к концу недели 160 миллионов американцев будут полностью вакцинированы