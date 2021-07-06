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Губернатор Омской области Бурков привился от коронавируса
Губернатор Омской области Бурков привился от коронавируса - РИА Новости, 06.07.2021
Губернатор Омской области Бурков привился от коронавируса
Глава Омской области Александр Бурков привился от коронавируса в поликлинике Омска, он выбрал вакцину "Спутник V", сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:01
2021-07-06T10:07
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр бурков
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общество
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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков привился от коронавируса в поликлинике Омска, он выбрал вакцину "Спутник V", сообщает правительство региона.В ночь с 4 на 5 июля управление Роспотребнадзора Омской области опубликовало постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан в регионе, включая сферы торговли, общепита, бытовых услуг, ЖКХ. Согласно документу, руководителям организаций в этих сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, а до 28 августа - вторым компонентом вакцины."Губернатор Александр Бурков сделал прививку от коронавируса и заодно оценил организацию работы по вакцинации населения в городской поликлинике №4", - говорится в сообщении в пресс-службы правительства Омской области.Как отмечается, Бурков заполнил анкеты и согласие на вакцинацию, прошёл осмотр терапевта и получил прививку. Свой выбор губернатор остановил на вакцине "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак)."Секрета никакого нет. Я вакцинировался тем, что мне предложили, "Спутником V", хотя в поликлинике есть в наличии все три вакцины. Просто исходил из того, что это самая первая вакцина, которая была разработана в стране и давно применяется…, мы видим, что заболеваемость растёт… Я советую всем присоединиться к нам – тем, кто вакцинировался для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких", - цитирует пресс-служба губернатора Буркова.
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр бурков, омская область, омск, общество
Губернатор Омской области Бурков привился от коронавируса
10:01 06.07.2021 (обновлено: 10:07 06.07.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков привился от коронавируса

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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков привился от коронавируса в поликлинике Омска, он выбрал вакцину "Спутник V", сообщает правительство региона.
В ночь с 4 на 5 июля управление Роспотребнадзора Омской области опубликовало постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан в регионе, включая сферы торговли, общепита, бытовых услуг, ЖКХ. Согласно документу, руководителям организаций в этих сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, а до 28 августа - вторым компонентом вакцины.
"Губернатор Александр Бурков сделал прививку от коронавируса и заодно оценил организацию работы по вакцинации населения в городской поликлинике №4", - говорится в сообщении в пресс-службы правительства Омской области.
Как отмечается, Бурков заполнил анкеты и согласие на вакцинацию, прошёл осмотр терапевта и получил прививку. Свой выбор губернатор остановил на вакцине "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак).
"Секрета никакого нет. Я вакцинировался тем, что мне предложили, "Спутником V", хотя в поликлинике есть в наличии все три вакцины. Просто исходил из того, что это самая первая вакцина, которая была разработана в стране и давно применяется…, мы видим, что заболеваемость растёт… Я советую всем присоединиться к нам – тем, кто вакцинировался для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких", - цитирует пресс-служба губернатора Буркова.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БурковОмская областьОмскОбщество
 
 
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