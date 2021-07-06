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Губернатор Омской области Бурков привился от коронавируса

Губернатор Омской области Бурков привился от коронавируса - РИА Новости, 06.07.2021

Губернатор Омской области Бурков привился от коронавируса

Глава Омской области Александр Бурков привился от коронавируса в поликлинике Омска, он выбрал вакцину "Спутник V", сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:01

2021-07-06T10:01

2021-07-06T10:07

вакцинация россиян от covid-19

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков привился от коронавируса в поликлинике Омска, он выбрал вакцину "Спутник V", сообщает правительство региона.В ночь с 4 на 5 июля управление Роспотребнадзора Омской области опубликовало постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан в регионе, включая сферы торговли, общепита, бытовых услуг, ЖКХ. Согласно документу, руководителям организаций в этих сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, а до 28 августа - вторым компонентом вакцины."Губернатор Александр Бурков сделал прививку от коронавируса и заодно оценил организацию работы по вакцинации населения в городской поликлинике №4", - говорится в сообщении в пресс-службы правительства Омской области.Как отмечается, Бурков заполнил анкеты и согласие на вакцинацию, прошёл осмотр терапевта и получил прививку. Свой выбор губернатор остановил на вакцине "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак)."Секрета никакого нет. Я вакцинировался тем, что мне предложили, "Спутником V", хотя в поликлинике есть в наличии все три вакцины. Просто исходил из того, что это самая первая вакцина, которая была разработана в стране и давно применяется…, мы видим, что заболеваемость растёт… Я советую всем присоединиться к нам – тем, кто вакцинировался для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких", - цитирует пресс-служба губернатора Буркова.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html

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