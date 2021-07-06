https://ria.ru/20210706/posolstvo-1740177013.html

В Минске объявили новый состав посольства Литвы

В Минске объявили новый состав посольства Литвы - РИА Новости, 06.07.2021

В Минске объявили новый состав посольства Литвы

Белоруссия после решения сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы оставляет в посольстве этой страны одного консула и трех... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T21:55

2021-07-06T21:55

2021-07-06T21:56

светлана тихановская

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Белоруссия после решения сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы оставляет в посольстве этой страны одного консула и трех административно-технических сотрудников, сообщил во вторник государственный телеканал "Беларусь 1".Ранее во вторник МИД республики заявил, что решено сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы до отмены ею недружественных инициатив. Это произошло после того, как в Литве получил дипломатический статус офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Внешнеполитическое ведомство Белоруссии заявило, что такие действия Вильнюса продолжает серию "нелепых и откровенно враждебных шагов" в отношении Минска."Мы (Белоруссия – ред.) в интересах граждан обеих стран оставляем в посольстве Литвы одного сотрудника консульской службы для решения консульских вопросов и трех сотрудников административно-технического персонала", - заявила ведущая в эфире телеканала.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/belorussiya-1740164626.html

минск

белоруссия

вильнюс

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светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, вильнюс, в мире