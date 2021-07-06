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Глава Кубани пообещал помочь каждому пострадавшему при подтоплениях
Глава Кубани пообещал помочь каждому пострадавшему при подтоплениях - РИА Новости, 06.07.2021
Глава Кубани пообещал помочь каждому пострадавшему при подтоплениях
Каждому пострадавшему в результате подтоплений, произошедших из-за сильных ливней, будет оказана помощь, один на один с бедой никто из них не останется, заявил... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:19
2021-07-06T10:19
2021-07-06T14:01
подтопления на кубани
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северский район
сочи
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Каждому пострадавшему в результате подтоплений, произошедших из-за сильных ливней, будет оказана помощь, один на один с бедой никто из них не останется, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В результате сильных осадков на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которой, однако, не понадобилось. Во второй половине дня понедельника активность осадков сместилась от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики. В связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.К утру в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, были эвакуированы 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 размещены в пунктах временного размещения. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском посёлке Архипо-Осиповка."За несколько часов в этих районах выпало до двух месячных норм осадков. Сильнее всего пострадали наши прибрежные города. К сожалению, вода зашла в дома… Экстренные службы работали всю ночь и будут продолжать до полного устранения последствий подтоплений. Будем помогать каждому пострадавшему, один на один с бедой никого не оставим", - написал Кондратьев в своём канале в Telegram.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/sochi-1740043421.html
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подтопления на кубани , вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северский район, сочи, краснодарский край, происшествия
Глава Кубани пообещал помочь каждому пострадавшему при подтоплениях
10:19 06.07.2021 (обновлено: 14:01 06.07.2021)
На Кубани каждому пострадавшему при подтоплениях, произошедших из-за ливней, окажут помощь