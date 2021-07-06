https://ria.ru/20210706/polya-1740171420.html

В Крыму затопило поля клубники и лаванды

В Крыму затопило поля клубники и лаванды - РИА Новости, 06.07.2021

В Крыму затопило поля клубники и лаванды

Поля клубники и лаванды затопило сильными ливнями в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства - министр сельского... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T20:23

2021-07-06T20:23

2021-07-06T20:23

подтопление на востоке крыма

бахчисарай (крым)

керчь

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Поля клубники и лаванды затопило сильными ливнями в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин."В Бахчисарайском районе подтоплены поля, где выращивается земляника садовая (клубника - ред.). На одном сельхозпредприятии подтоплено 9 гектаров, ущерб оценивается в 16,6 миллиона рублей, на втором - 1,5 гектара, ущерб - 1,6 миллиона рублей", - сказал журналистам Рюмшин.Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что в результате сильных осадков в районе также подтопило шесть гектаров молодых садов яблони, из них 0,5 гектара погибло, ущерб составил 2,8 миллиона рублей, а также один гектар лаванды, ущерб оценивается в 5 миллионов рублей.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.

https://ria.ru/20210706/opolzni-1740167513.html

бахчисарай (крым)

керчь

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, бахчисарай (крым), керчь, ялта, происшествия