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В Крыму затопило поля клубники и лаванды
В Крыму затопило поля клубники и лаванды - РИА Новости, 06.07.2021
В Крыму затопило поля клубники и лаванды
Поля клубники и лаванды затопило сильными ливнями в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства - министр сельского... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T20:23
2021-07-06T20:23
подтопление на востоке крыма
бахчисарай (крым)
керчь
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Поля клубники и лаванды затопило сильными ливнями в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин."В Бахчисарайском районе подтоплены поля, где выращивается земляника садовая (клубника - ред.). На одном сельхозпредприятии подтоплено 9 гектаров, ущерб оценивается в 16,6 миллиона рублей, на втором - 1,5 гектара, ущерб - 1,6 миллиона рублей", - сказал журналистам Рюмшин.Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что в результате сильных осадков в районе также подтопило шесть гектаров молодых садов яблони, из них 0,5 гектара погибло, ущерб составил 2,8 миллиона рублей, а также один гектар лаванды, ущерб оценивается в 5 миллионов рублей.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
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подтопление на востоке крыма, бахчисарай (крым), керчь, ялта, происшествия
В Крыму затопило поля клубники и лаванды
20:23 06.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия схода селя в Бахчисарайском районе
Последствия схода селя в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поля клубники и лаванды затопило в Бахчисарайском районе Крыма

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Поля клубники и лаванды затопило сильными ливнями в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
"В Бахчисарайском районе подтоплены поля, где выращивается земляника садовая (клубника - ред.). На одном сельхозпредприятии подтоплено 9 гектаров, ущерб оценивается в 16,6 миллиона рублей, на втором - 1,5 гектара, ущерб - 1,6 миллиона рублей", - сказал журналистам Рюмшин.
Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что в результате сильных осадков в районе также подтопило шесть гектаров молодых садов яблони, из них 0,5 гектара погибло, ущерб составил 2,8 миллиона рублей, а также один гектар лаванды, ущерб оценивается в 5 миллионов рублей.
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
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