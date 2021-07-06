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В ЛНР обвинили Киев в попытке политизировать поиск без вести пропавших
В ЛНР обвинили Киев в попытке политизировать поиск без вести пропавших - РИА Новости, 06.07.2021
В ЛНР обвинили Киев в попытке политизировать поиск без вести пропавших
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:22
2021-07-06T17:22
ситуация в днр и лнр
ольга кобцева
донбасс
луганская народная республика
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева обвинила представителей Киева в попытке политизировать вопрос поиска без вести пропавших в ходе конфликта в Донбассе.Во вторник прошли переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу. В повестке дня заседания, помимо прочих, был вопрос поиска без вести пропавших. На среду запланировано заседание контактной группы по Донбассу."Вынесение вопросов именно технического характера в установлении судеб без вести пропавших людей на переговоры говорит о том, что украинская сторона пытается политизировать данную тематику, данную риторику", - сказала Кобцева на брифинге.
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ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире
В ЛНР обвинили Киев в попытке политизировать поиск без вести пропавших
17:22 06.07.2021
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© REUTERS / Marian Kushnir

Представитель ЛНР Кобцева обвинила Киев в попытке политизировать поиск без вести пропавших

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева обвинила представителей Киева в попытке политизировать вопрос поиска без вести пропавших в ходе конфликта в Донбассе.
Во вторник прошли переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу. В повестке дня заседания, помимо прочих, был вопрос поиска без вести пропавших. На среду запланировано заседание контактной группы по Донбассу.
"Вынесение вопросов именно технического характера в установлении судеб без вести пропавших людей на переговоры говорит о том, что украинская сторона пытается политизировать данную тематику, данную риторику", - сказала Кобцева на брифинге.
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