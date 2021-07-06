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Из подтопленных домов Горячего Ключа эвакуируют людей
Из подтопленных домов Горячего Ключа эвакуируют людей - РИА Новости, 06.07.2021
Из подтопленных домов Горячего Ключа эвакуируют людей
Жителей подтопленных домов в Горячем Ключе на Кубани эвакуируют в пункт временного размещения, организованный на базе школы, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:08
2021-07-06T14:01
подтопления на кубани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Жителей подтопленных домов в Горячем Ключе на Кубани эвакуируют в пункт временного размещения, организованный на базе школы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края."Датчики на притоках реки Псекупс сигнализировали о повышении уровня воды. Рано утром вода зашла в город и близлежащие населенные пункты. Сейчас самая сложная ситуация в Горячем Ключе, станице Пятигорской. Дождь шел всю ночь, сейчас прекратился, но в низинах вода еще стоит. В результате подтопленными остаются десятки домовладений. Людей из наиболее пострадавших домов спасатели эвакуируют в пункт временного размещения, организованный на базе школы №11", - сообщил оперштаб утром во вторник.В результате сильных осадков на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которой, однако, не понадобилось. Во второй половине дня понедельника активность осадков сместилась от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики. В связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.К утру в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, было эвакуировано 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 размещены в пунктах временного размещения. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском посёлке Архипо-Осиповка.
https://ria.ru/20210705/sochi-1739956581.html
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Эвакуация людей в Краснодарском крае. Кадры МЧС РФ
Эвакуация людей в Краснодарском крае. Кадры МЧС РФ
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подтопления на кубани , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северский район, краснодарский край, происшествия
Из подтопленных домов Горячего Ключа эвакуируют людей
09:08 06.07.2021 (обновлено: 14:01 06.07.2021)
 

Людей из подтопленных домов Горячего Ключа эвакуируют в пункт временного размещения

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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Жителей подтопленных домов в Горячем Ключе на Кубани эвакуируют в пункт временного размещения, организованный на базе школы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Датчики на притоках реки Псекупс сигнализировали о повышении уровня воды. Рано утром вода зашла в город и близлежащие населенные пункты. Сейчас самая сложная ситуация в Горячем Ключе, станице Пятигорской. Дождь шел всю ночь, сейчас прекратился, но в низинах вода еще стоит. В результате подтопленными остаются десятки домовладений. Людей из наиболее пострадавших домов спасатели эвакуируют в пункт временного размещения, организованный на базе школы №11", - сообщил оперштаб утром во вторник.
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В результате сильных осадков на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которой, однако, не понадобилось. Во второй половине дня понедельника активность осадков сместилась от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики. В связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.
К утру в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, было эвакуировано 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 размещены в пунктах временного размещения. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском посёлке Архипо-Осиповка.
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Подтопления на КубаниМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северский районКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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