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В районе Джубги подтопило 150 придомовых территорий
В районе Джубги подтопило 150 придомовых территорий - РИА Новости, 06.07.2021
В районе Джубги подтопило 150 придомовых территорий
В районе Джубги подтоплены 150 придомовых территорий, эвакуируют почти 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T01:48
2021-07-06T01:48
2021-07-06T01:48
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
сочи
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В районе Джубги подтоплены 150 придомовых территорий, эвакуируют почти 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее сообщалось, что во второй половине дня понедельника активность осадков сместилась от Сочи, где произошли подтопления, в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики. В связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС."Выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, сочи, краснодарский край, происшествия
В районе Джубги подтопило 150 придомовых территорий
В районе Джубги подтопило 150 придомовых территорий, людей эвакуируют