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Липецкая область
https://ria.ru/20210706/podderzhka-1740082549.html
Центры поддержки одаренных детей откроют в Липецкой области
Центры поддержки одаренных детей откроют в Липецкой области - РИА Новости, 06.07.2021
Центры поддержки одаренных детей откроют в Липецкой области
Три центра допобразования для одаренных детей откроют в Липецкой области до конца года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам встречи с... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:12
2021-07-06T13:12
липецкая область
игорь артамонов
дети
образование - общество
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ЛИПЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Три центра допобразования для одаренных детей откроют в Липецкой области до конца года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам встречи с воспитанниками первого и единственного пока Центра "IT – куб".Как уточнил глава региона, липецкие школьники представляли Россию на международном чемпионате по робототехнике International Roboticist Challenge, которые проходили в Малайзии. Участие в соревнованиях принимали более 300 детей из 24 стран. В итоге юные липчане заняли два первых места в номинации "CAD проектирование робота (9-12 лет) и "Программирование виртуального робота (13-15 лет)", а также третье место в номинации "Программирование виртуального робота (9-12 лет)". Двое воспитанников центра вошли в топ-10 лучших участников соревнований."Наши вложения в IT – образование приносят свои плоды. Сейчас мы думаем, как обеспечить молодых людей возможностью получить среднее и высшее образование в IT-сфере в нашем регионе и помочь им с трудоустройством в Липецкой области. Такие специалисты нужны региону", - сказал Артамонов, поздравляя ребят с победой.Первый "IТ-куб" открылся в областном центре в 2019 году в рамках нацпроекта "Образование". Тогда Липецкая область стала одним из 16 регионов, победивших в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета. На реализацию проекта на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов было выделено 26 миллионов рублей. На эти средства власти региона провели ремонтные работы, закупили современное оборудование и создали для развития детей мотивирующую образовательную среду.В декабре 2019 года глава администрации Липецкой области открыл первый в регионе центр цифрового образования детей "IT-куб". В том же году воспитанники центра стали бронзовыми призерами национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в компетенции "Мобильная робототехника – Юниоры 12-14 лет". В 2021 году юные изобретатели вошли в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia, а также добились побед во всероссийских конкурсах "Шаг в будущее" в МГТУ им. Баумана и "Таланты XXI века".Артамонов уточнил, что новые "IТ-кубы" откроются в городах Грязи и Елец, а еще один центр появится в Липецке.
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60
игорь артамонов, дети, образование - общество

Центры поддержки одаренных детей откроют в Липецкой области

13:12 06.07.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Три центра допобразования для одаренных детей откроют в Липецкой области до конца года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам встречи с воспитанниками первого и единственного пока Центра "IT – куб".
Как уточнил глава региона, липецкие школьники представляли Россию на международном чемпионате по робототехнике International Roboticist Challenge, которые проходили в Малайзии. Участие в соревнованиях принимали более 300 детей из 24 стран. В итоге юные липчане заняли два первых места в номинации "CAD проектирование робота (9-12 лет) и "Программирование виртуального робота (13-15 лет)", а также третье место в номинации "Программирование виртуального робота (9-12 лет)". Двое воспитанников центра вошли в топ-10 лучших участников соревнований.
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"Наши вложения в IT – образование приносят свои плоды. Сейчас мы думаем, как обеспечить молодых людей возможностью получить среднее и высшее образование в IT-сфере в нашем регионе и помочь им с трудоустройством в Липецкой области. Такие специалисты нужны региону", - сказал Артамонов, поздравляя ребят с победой.
Первый "IТ-куб" открылся в областном центре в 2019 году в рамках нацпроекта "Образование". Тогда Липецкая область стала одним из 16 регионов, победивших в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета. На реализацию проекта на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов было выделено 26 миллионов рублей. На эти средства власти региона провели ремонтные работы, закупили современное оборудование и создали для развития детей мотивирующую образовательную среду.
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В декабре 2019 года глава администрации Липецкой области открыл первый в регионе центр цифрового образования детей "IT-куб". В том же году воспитанники центра стали бронзовыми призерами национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в компетенции "Мобильная робототехника – Юниоры 12-14 лет". В 2021 году юные изобретатели вошли в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia, а также добились побед во всероссийских конкурсах "Шаг в будущее" в МГТУ им. Баумана и "Таланты XXI века".
Артамонов уточнил, что новые "IТ-кубы" откроются в городах Грязи и Елец, а еще один центр появится в Липецке.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДетиОбразование - Общество
 
 
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