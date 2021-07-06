https://ria.ru/20210706/poddelki-1740148642.html

В Москве возбудили 14 дел из-за поддельных документов о вакцинации

В Москве возбудили 14 дел из-за поддельных документов о вакцинации - РИА Новости, 06.07.2021

В Москве возбудили 14 дел из-за поддельных документов о вакцинации

В Москве за неделю возбуждено 14 уголовных дел из-за поддельных документов по вакцинации и тестам на COVID-19, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T18:07

2021-07-06T18:07

2021-07-06T18:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Москве за неделю возбуждено 14 уголовных дел из-за поддельных документов по вакцинации и тестам на COVID-19, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве."За прошедшую неделю по фактам незаконной реализации поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции, возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ", - говорится в сообщении.Добавляется, что всего с начала года столичная полиция возбудила уже 49 уголовных дел о подделке таких документов.

https://ria.ru/20210630/spravki-1739248551.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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