https://ria.ru/20210706/poddelki-1740148642.html
В Москве возбудили 14 дел из-за поддельных документов о вакцинации
В Москве возбудили 14 дел из-за поддельных документов о вакцинации - РИА Новости, 06.07.2021
В Москве возбудили 14 дел из-за поддельных документов о вакцинации
В Москве за неделю возбуждено 14 уголовных дел из-за поддельных документов по вакцинации и тестам на COVID-19, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:07
2021-07-06T18:07
2021-07-06T18:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_66f1a4fd444d3541da1f91023a924b01.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Москве за неделю возбуждено 14 уголовных дел из-за поддельных документов по вакцинации и тестам на COVID-19, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве."За прошедшую неделю по фактам незаконной реализации поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции, возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ", - говорится в сообщении.Добавляется, что всего с начала года столичная полиция возбудила уже 49 уголовных дел о подделке таких документов.
https://ria.ru/20210630/spravki-1739248551.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_33:0:2502:1852_1920x0_80_0_0_6fb368fb4f39431f40bf672c7d9a9e4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
В Москве возбудили 14 дел из-за поддельных документов о вакцинации
18:07 06.07.2021 (обновлено: 18:14 06.07.2021)
В Москве за неделю возбудили 14 уголовных дел из-за поддельных документов о вакцинации