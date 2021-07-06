Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/plesen-1740020639.html
Летальный случай "черной плесени" после COVID выявили в еще одной стране
Летальный случай "черной плесени" после COVID выявили в еще одной стране - РИА Новости, 06.07.2021
Летальный случай "черной плесени" после COVID выявили в еще одной стране
Минздрав Гватемалы подтвердил первый летальный случай мукормикоза у женщины, страдавшей диабетом, и связал этот случай с перенесенным COVID-19. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T00:35
2021-07-06T00:35
мукормикоз ("черная плесень")
коронавирус covid-19
мехико
херардо эрнандес
гватемала (республика)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734592661_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8766e0fdfe75753a2d1ac45c808b4790.jpg
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Минздрав Гватемалы подтвердил первый летальный случай мукормикоза у женщины, страдавшей диабетом, и связал этот случай с перенесенным COVID-19."Эпидемиолог доктор Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтвержденным мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня", - сообщило ведомство в своем блоге в Twitter.Исполнительный директор больницы Сан-Хуан-де-Диос Херардо Эрнандес подтвердил связь этого случая с перенесенной коронавирусной инфекцией. Другие подозрительные случаи заболеваний пока не получили лабораторного подтверждения.Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности коронавирусом.
мехико
гватемала (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734592661_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ee1c220b75f57aad223cbc4bd1f3eba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мукормикоз ("черная плесень"), коронавирус covid-19, мехико, херардо эрнандес, гватемала (республика), в мире
Летальный случай "черной плесени" после COVID выявили в еще одной стране
00:35 06.07.2021
 
© Depositphotos / ton_aquaticЧерная плесень под микроскопом
Черная плесень под микроскопом - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Depositphotos / ton_aquatic

Летальный случай "черной плесени" после COVID-19 выявили в еще одной стране

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Минздрав Гватемалы подтвердил первый летальный случай мукормикоза у женщины, страдавшей диабетом, и связал этот случай с перенесенным COVID-19.
"Эпидемиолог доктор Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтвержденным мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня", - сообщило ведомство в своем блоге в Twitter.
Исполнительный директор больницы Сан-Хуан-де-Диос Херардо Эрнандес подтвердил связь этого случая с перенесенной коронавирусной инфекцией. Другие подозрительные случаи заболеваний пока не получили лабораторного подтверждения.
Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности коронавирусом.
Мукормикоз, или “черная плесень”: что это за болезнь и кто в группе риска
11 июня, 18:36Инфографика
Мукормикоз, или “черная плесень”: что это за болезнь и кто в группе риска
Инфографика
Посмотреть
 
Мукормикоз ("черная плесень")Коронавирус COVID-19МехикоХерардо ЭрнандесГватемала (республика)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
Лента новостейМолния