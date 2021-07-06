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Летальный случай "черной плесени" после COVID выявили в еще одной стране
Летальный случай "черной плесени" после COVID выявили в еще одной стране - РИА Новости, 06.07.2021
Летальный случай "черной плесени" после COVID выявили в еще одной стране
Минздрав Гватемалы подтвердил первый летальный случай мукормикоза у женщины, страдавшей диабетом, и связал этот случай с перенесенным COVID-19. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T00:35
2021-07-06T00:35
2021-07-06T00:35
мукормикоз ("черная плесень")
коронавирус covid-19
мехико
херардо эрнандес
гватемала (республика)
в мире
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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Минздрав Гватемалы подтвердил первый летальный случай мукормикоза у женщины, страдавшей диабетом, и связал этот случай с перенесенным COVID-19."Эпидемиолог доктор Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтвержденным мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня", - сообщило ведомство в своем блоге в Twitter.Исполнительный директор больницы Сан-Хуан-де-Диос Херардо Эрнандес подтвердил связь этого случая с перенесенной коронавирусной инфекцией. Другие подозрительные случаи заболеваний пока не получили лабораторного подтверждения.Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности коронавирусом.
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мукормикоз ("черная плесень"), коронавирус covid-19, мехико, херардо эрнандес, гватемала (республика), в мире
Летальный случай "черной плесени" после COVID выявили в еще одной стране
Летальный случай "черной плесени" после COVID-19 выявили в еще одной стране