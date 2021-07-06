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На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса
На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса - РИА Новости, 06.07.2021
На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса
Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович раскрыл план Украины по насильственному захвату Донбасса. Об этом он рассказал в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T22:11
2021-07-06T22:15
алексей арестович
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович раскрыл план Украины по насильственному захвату Донбасса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".По его мнению, ВСУ технически способны взять под контроль регион.В случае конфликта украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР, считает Арестович.Военные эксперты неоднократно отмечали плачевное состояние украинской армии, которая не сможет провести такую сложную операцию по захвату региона. Генерал-майор запаса Владимир Богатырев ранее рассказал, что реальное состояние ВСУ — критическое — особенно в частях, дислоцированных в Донбассе. Специалист указал на нехватку боеприпасов и продовольствия, а также на плохое финансирование военных. Полковник в отставке Виктор Литовкин, в свою очередь, отметил, что вооружение украинской армии, которое находится в войсках, а не демонстрируется на парадах, находится в катастрофическом состоянии. Оборонная промышленность страны развалена "до невозможности". Низкая квалификация инженеров и рабочих, низкая технологическая и служебная дисциплина, плохое качество военной техники не способствуют боеспособности ВСУ, подытожил специалист.
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алексей арестович , россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире
На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса
22:11 06.07.2021 (обновлено: 22:15 06.07.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /

На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович раскрыл план Украины по насильственному захвату Донбасса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".
По его мнению, ВСУ технически способны взять под контроль регион.
"Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска", — уверен он.
В случае конфликта украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР, считает Арестович.
Военные эксперты неоднократно отмечали плачевное состояние украинской армии, которая не сможет провести такую сложную операцию по захвату региона. Генерал-майор запаса Владимир Богатырев ранее рассказал, что реальное состояние ВСУ — критическое — особенно в частях, дислоцированных в Донбассе. Специалист указал на нехватку боеприпасов и продовольствия, а также на плохое финансирование военных.
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Полковник в отставке Виктор Литовкин, в свою очередь, отметил, что вооружение украинской армии, которое находится в войсках, а не демонстрируется на парадах, находится в катастрофическом состоянии. Оборонная промышленность страны развалена "до невозможности". Низкая квалификация инженеров и рабочих, низкая технологическая и служебная дисциплина, плохое качество военной техники не способствуют боеспособности ВСУ, подытожил специалист.
 
Алексей АрестовичРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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