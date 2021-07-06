https://ria.ru/20210706/picasso-1739892487.html

Эскиз Пикассо, пролежавший 50 лет в чулане, продали за 150 тысяч долларов

Эскиз Пикассо, пролежавший 50 лет в чулане, продали за 150 тысяч долларов - РИА Новости, 06.07.2021

Эскиз Пикассо, пролежавший 50 лет в чулане, продали за 150 тысяч долларов

Бумажный эскиз, приписываемый Пабло Пикассо, обнаруженный в чулане одного из домой штата Мэн (США), был продан на аукционе более чем за 150 тысяч долларов,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:39

2021-07-06T10:39

2021-07-06T10:39

пабло пикассо

массачусетс

мэн (штат)

сша

культура

новости культуры

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Бумажный эскиз, приписываемый Пабло Пикассо, обнаруженный в чулане одного из домой штата Мэн (США), был продан на аукционе более чем за 150 тысяч долларов, сообщает Boston globe. По информации издания, торги, проведенные аукционным домом John McInnis Auctioneers, прошли в штате Массачусетс. Имя покупателя не разглашается.Рисунок, созданный на бумаге размером 40 на 40 сантиметров в смешанной технике, подписан как "Le Tricorne" ("Треуголка") и датирован 1919 годом. Согласно описанию в каталоге, этюд представляет собой "макет крупнейшей в Северной Америке работы Пикассо с тем же названием". Занавес к балету Дягилева "Треуголка" был создан художником в 1919 году. Полотнище размером 5,8 на 6,1 метров с конца 50-х годов до 2014 года провисело в одном из дорогих ресторанов, а позже было перенесено в Нью-Йоркское историческое общество.Владелец работы (тоже решил остаться неизвестным) рассказал, что эскиз был найден в доме его двоюродной бабушки. Здание он получил в наследство от отца, и после того, как начал обустраиваться, нашел в чулане эту работу и еще несколько старинных предметов. По словам собственника, в 1920-х годах его бабушка коллекционировала антиквариат и другие интересные вещи, которые привозила из Европы.В Boston globe отмечают, несмотря на то, что этюд с большой вероятностью действительно создал Пикассо, подлинность рисунка еще нужно официально подтвердить. Для этого у покупателя будет не менее четырех месяцев, чтобы обратиться в компанию сына художника Клода Пикассо и провести экспертизу.

https://ria.ru/20210628/pikasso-1738978091.html

массачусетс

мэн (штат)

сша

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пабло пикассо, массачусетс, мэн (штат), сша, новости культуры