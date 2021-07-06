Эскиз Пикассо, пролежавший 50 лет в чулане, продали за 150 тысяч долларов
© AP Photo / Richard DrewСценический занавес, разработанный художником Пабло Пикассо для балета Le Tricorne, в Сигрем-билдинг, Нью-Йорк, США
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Бумажный эскиз, приписываемый Пабло Пикассо, обнаруженный в чулане одного из домой штата Мэн (США), был продан на аукционе более чем за 150 тысяч долларов, сообщает Boston globe.
По информации издания, торги, проведенные аукционным домом John McInnis Auctioneers, прошли в штате Массачусетс. Имя покупателя не разглашается.
Рисунок, созданный на бумаге размером 40 на 40 сантиметров в смешанной технике, подписан как "Le Tricorne" ("Треуголка") и датирован 1919 годом. Согласно описанию в каталоге, этюд представляет собой "макет крупнейшей в Северной Америке работы Пикассо с тем же названием". Занавес к балету Дягилева "Треуголка" был создан художником в 1919 году. Полотнище размером 5,8 на 6,1 метров с конца 50-х годов до 2014 года провисело в одном из дорогих ресторанов, а позже было перенесено в Нью-Йоркское историческое общество.
Владелец работы (тоже решил остаться неизвестным) рассказал, что эскиз был найден в доме его двоюродной бабушки. Здание он получил в наследство от отца, и после того, как начал обустраиваться, нашел в чулане эту работу и еще несколько старинных предметов.
По словам собственника, в 1920-х годах его бабушка коллекционировала антиквариат и другие интересные вещи, которые привозила из Европы.
В Boston globe отмечают, несмотря на то, что этюд с большой вероятностью действительно создал Пикассо, подлинность рисунка еще нужно официально подтвердить. Для этого у покупателя будет не менее четырех месяцев, чтобы обратиться в компанию сына художника Клода Пикассо и провести экспертизу.
В Boston globe отмечают, несмотря на то, что этюд с большой вероятностью действительно создал Пикассо, подлинность рисунка еще нужно официально подтвердить. Для этого у покупателя будет не менее четырех месяцев, чтобы обратиться в компанию сына художника Клода Пикассо и провести экспертизу.