https://ria.ru/20210706/pensiya-1740116043.html

Пенсионеры могут обеднеть после роста выплат к 2024 году, заявил депутат

Пенсионеры могут обеднеть после роста выплат к 2024 году, заявил депутат - РИА Новости, 06.07.2021

Пенсионеры могут обеднеть после роста выплат к 2024 году, заявил депутат

Повышение пенсий к 2024 году, в среднем, до 20,4 тысячи рублей, которое прогнозирует Пенсионный фонд России (ПФР), не означает роста доходов пенсионеров - в... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:48

2021-07-06T15:48

2021-07-06T15:48

россия

михаил щапов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Повышение пенсий к 2024 году, в среднем, до 20,4 тысячи рублей, которое прогнозирует Пенсионный фонд России (ПФР), не означает роста доходов пенсионеров - в реальности из-за инфляции они могут стать даже беднее, считает первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).Из основных характеристик бюджета ПФР на 2022 год и плановый период 2023 и 2034 годов, представленных к заседанию Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, следует, что средняя пенсия неработающего пенсионера может составить 20 388 рублей к 2024 году. По данным Росстата на 1 января этого года, средний размер страховых пенсий по старости составлял 17 535 рублей."Если ПФР будет повышать каждый год средний размер пенсий не менее чем на 1000 рублей, то его прогнозы выглядят вполне реальными. Однако есть существенный вопрос о влиянии инфляции на реальный размер пенсий", - сказал Щапов РИА Новости.В то же время, добавил он, большие вопросы возникают по поводу расчетов самой инфляции. По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с 2016 года - 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%.Поэтому, полагает Щапов, есть сомнения, что в 2024 году пенсия в реальном выражении вырастет, как прогнозирует ПФР. "Скорее всего, ее "съест" реальная, а не бумажная инфляция. Да, падение не должно быть катастрофическим - не в разы, но, скорее всего, пенсионеры на своих кошельках ощутят, что стали все же беднее", - считает депутат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/pensiya-1740031496.html

https://ria.ru/20210615/pensiya-1737137528.html

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россия, михаил щапов, федеральная служба государственной статистики (росстат), пенсионный фонд рф, общество