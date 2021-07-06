В Приамурье оценили предварительный ущерб от паводка
13:03 06.07.2021 (обновлено: 14:15 06.07.2021)
Ущерб от паводка в Амурской области предварительно оценили в четыре миллиарда рублей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл – РИА Новости. Ущерб от паводка в Амурской области предварительно оценивается в 4 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
"Глава региона (Василий Орлов) отметил, что, по предварительным оценкам, сумма ущерба от паводка в регионе составляет порядка 4 миллиардов рублей, из которых 1,2 миллиарда рублей – ущерб дорожной сети, повреждено более 350 км дорог и 6 мостов. Сейчас совместно с Росавтодором ведется работа по актированию ущерба. 1,8 миллиарда рублей – ущерб домовладениям, это средства, которые необходимы на капремонт и переселение граждан из аварийного жилья. 300 миллионов рублей необходимы для единовременных выплат гражданам за утраченное имущество. 700 миллионов рублей – сумма предварительного ущерба сельхозтоваропроизводителей. За выделением этих средств из резервного фонда регион обратился в правительство РФ", - готовится в сообщении.
Отмечается, что паводок затронул 60 хозяйств в 10 районах Амурской области, аграрии потеряли урожай на площади более 40 тысяч гектаров. Сильно пострадали от большой воды дороги, без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов.
"С прохождением паводка в Приамурье не было допущено случаев гибели граждан, были единичные случаи гибели животных, как правило, из-за халатности владельцев животных. Сейчас приступили к ликвидации последствий паводка. Подтопленными было 975 домов, в которых проживало более 2500 человек, пострадало более 2000 приусадебных участков", - цитирует правительство слова губернатора.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования.