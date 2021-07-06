Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210706/pavodok-1740080543.html
В Приамурье оценили предварительный ущерб от паводка
В Приамурье оценили предварительный ущерб от паводка - РИА Новости, 06.07.2021
В Приамурье оценили предварительный ущерб от паводка
Ущерб от паводка в Амурской области предварительно оценивается в 4 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:03
2021-07-06T14:15
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
юрий трутнев
амурская область
благовещенск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738796243_0:0:2280:1283_1920x0_80_0_0_ea007a1635fae0764a9f48e44d6acf6d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл – РИА Новости. Ущерб от паводка в Амурской области предварительно оценивается в 4 миллиарда рублей, сообщает правительство региона."Глава региона (Василий Орлов) отметил, что, по предварительным оценкам, сумма ущерба от паводка в регионе составляет порядка 4 миллиардов рублей, из которых 1,2 миллиарда рублей – ущерб дорожной сети, повреждено более 350 км дорог и 6 мостов. Сейчас совместно с Росавтодором ведется работа по актированию ущерба. 1,8 миллиарда рублей – ущерб домовладениям, это средства, которые необходимы на капремонт и переселение граждан из аварийного жилья. 300 миллионов рублей необходимы для единовременных выплат гражданам за утраченное имущество. 700 миллионов рублей – сумма предварительного ущерба сельхозтоваропроизводителей. За выделением этих средств из резервного фонда регион обратился в правительство РФ", - готовится в сообщении.Отмечается, что паводок затронул 60 хозяйств в 10 районах Амурской области, аграрии потеряли урожай на площади более 40 тысяч гектаров. Сильно пострадали от большой воды дороги, без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов."С прохождением паводка в Приамурье не было допущено случаев гибели граждан, были единичные случаи гибели животных, как правило, из-за халатности владельцев животных. Сейчас приступили к ликвидации последствий паводка. Подтопленными было 975 домов, в которых проживало более 2500 человек, пострадало более 2000 приусадебных участков", - цитирует правительство слова губернатора.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования.
https://ria.ru/20210705/bam-1739885420.html
https://ria.ru/20210702/priamure-1739599605.html
россия
амурская область
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738796243_99:0:1810:1283_1920x0_80_0_0_3fed2c033dcf3fb795485cef2e5a4db6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий орлов (губернатор), федеральное дорожное агентство (росавтодор), юрий трутнев, амурская область, благовещенск, происшествия
В Приамурье оценили предварительный ущерб от паводка
13:03 06.07.2021 (обновлено: 14:15 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк

Ущерб от паводка в Амурской области предварительно оценили в четыре миллиарда рублей

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл – РИА Новости. Ущерб от паводка в Амурской области предварительно оценивается в 4 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
"Глава региона (Василий Орлов) отметил, что, по предварительным оценкам, сумма ущерба от паводка в регионе составляет порядка 4 миллиардов рублей, из которых 1,2 миллиарда рублей – ущерб дорожной сети, повреждено более 350 км дорог и 6 мостов. Сейчас совместно с Росавтодором ведется работа по актированию ущерба. 1,8 миллиарда рублей – ущерб домовладениям, это средства, которые необходимы на капремонт и переселение граждан из аварийного жилья. 300 миллионов рублей необходимы для единовременных выплат гражданам за утраченное имущество. 700 миллионов рублей – сумма предварительного ущерба сельхозтоваропроизводителей. За выделением этих средств из резервного фонда регион обратился в правительство РФ", - готовится в сообщении.
Байкало-Амурская магистраль. 1982 год - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 11:25Амурская область
В Амурской области построят спортивные объекты в зоне БАМа
Отмечается, что паводок затронул 60 хозяйств в 10 районах Амурской области, аграрии потеряли урожай на площади более 40 тысяч гектаров. Сильно пострадали от большой воды дороги, без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов.
"С прохождением паводка в Приамурье не было допущено случаев гибели граждан, были единичные случаи гибели животных, как правило, из-за халатности владельцев животных. Сейчас приступили к ликвидации последствий паводка. Подтопленными было 975 домов, в которых проживало более 2500 человек, пострадало более 2000 приусадебных участков", - цитирует правительство слова губернатора.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования.
Вид на подтопленную территорию села Игнатьево в Амурской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 14:38Амурская область
Глав районов в Приамурье оценят по качеству реагирования на паводки
 
Амурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)Юрий ТрутневАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
Лента новостейМолния