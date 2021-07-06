https://ria.ru/20210706/pavodok-1740080543.html

В Приамурье оценили предварительный ущерб от паводка

В Приамурье оценили предварительный ущерб от паводка - РИА Новости, 06.07.2021

В Приамурье оценили предварительный ущерб от паводка

Ущерб от паводка в Амурской области предварительно оценивается в 4 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:03

2021-07-06T13:03

2021-07-06T14:15

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

юрий трутнев

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл – РИА Новости. Ущерб от паводка в Амурской области предварительно оценивается в 4 миллиарда рублей, сообщает правительство региона."Глава региона (Василий Орлов) отметил, что, по предварительным оценкам, сумма ущерба от паводка в регионе составляет порядка 4 миллиардов рублей, из которых 1,2 миллиарда рублей – ущерб дорожной сети, повреждено более 350 км дорог и 6 мостов. Сейчас совместно с Росавтодором ведется работа по актированию ущерба. 1,8 миллиарда рублей – ущерб домовладениям, это средства, которые необходимы на капремонт и переселение граждан из аварийного жилья. 300 миллионов рублей необходимы для единовременных выплат гражданам за утраченное имущество. 700 миллионов рублей – сумма предварительного ущерба сельхозтоваропроизводителей. За выделением этих средств из резервного фонда регион обратился в правительство РФ", - готовится в сообщении.Отмечается, что паводок затронул 60 хозяйств в 10 районах Амурской области, аграрии потеряли урожай на площади более 40 тысяч гектаров. Сильно пострадали от большой воды дороги, без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов."С прохождением паводка в Приамурье не было допущено случаев гибели граждан, были единичные случаи гибели животных, как правило, из-за халатности владельцев животных. Сейчас приступили к ликвидации последствий паводка. Подтопленными было 975 домов, в которых проживало более 2500 человек, пострадало более 2000 приусадебных участков", - цитирует правительство слова губернатора.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования.

https://ria.ru/20210705/bam-1739885420.html

https://ria.ru/20210702/priamure-1739599605.html

россия

амурская область

благовещенск

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россия, василий орлов (губернатор), федеральное дорожное агентство (росавтодор), юрий трутнев, амурская область, благовещенск, происшествия