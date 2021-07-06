https://ria.ru/20210706/parashyut-1740032075.html

В России испытают подвесную парашютную систему для собак

В России испытают подвесную парашютную систему для собак - РИА Новости, 06.07.2021

В России испытают подвесную парашютную систему для собак

Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" рассчитывает, что парашютная система для десантирования с собакой пройдет государственные испытания до конца 2021 РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:18

2021-07-06T08:18

2021-07-06T18:09

россия

технодинамика

ростех

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

технологии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740142876_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7cf5f42e4cc6c78513d05db3b1d2500f.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" рассчитывает, что парашютная система для десантирования с собакой пройдет государственные испытания до конца 2021 года, сообщил журналистам главный конструктор по парашютным системам холдинга Алексей Козин."Подвесная парашютная система собаки предназначена для расширения технических возможностей применения парашютных систем специального назначения, …в этом году мы планируем завершить испытания в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны", — сказал Козин.Он уточнил, что подобная система создается в России впервые, разработана рабочая конструкторская документация, проведены предварительные испытания. По словам Козина, парашютная система для собак разработана как дополнительное снаряжение к парашютной технике для высотного десантирования нового поколения, создание которой идет последние три – четыре года и должно скоро завершиться.Главный конструктор добавил, что если госиспытания завершатся в этом году, то систему примут на снабжение в Министерстве обороны в 2022 году, тогда может начаться ее серийное производство. По его словам, Государственный летно-испытательный центр Минобороны сейчас сильно загружен, новая техника передается на испытания ежегодно. Козин надеется, что системой для десантирования собак заинтересуются не только военные, но и другие силовые ведомства, в частности, МЧС.Подвесная система собаки предназначена для животных любых размеров и пород массой до 45 килограммов. Она существует в двух вариантах – для прыжка одного человека с собакой и для тандемного прыжка, когда к подвесной системе инструктора крепится кинолог, не имеющий опыта парашютных прыжков, а уже к нему — подвесная система собаки. "По предварительным испытаниям, которые были проведены, по собаке каких-либо отклонений или отрицательных результатов не было выявлено. То есть собака после прыжка ведет себя адекватно, нормально, после приземления готова к выполнению тех задач, которые перед ней ставятся", - добавил Козин.Как уточнил парашютист-испытатель Юрий Миронов, который тестировал систему в тандемном прыжке, несмотря на массовое применение современных технологий, собаки "даже на сегодняшний день остаются непревзойденными поисковиками и помогают людям решать очень много сложных проблем". По его словам, система десантирования нужна в тех случаях, когда необходимо оперативно доставить служебную собаку куда-то, куда сложно приземлиться.Испытатель добавил, что в целом проблем с собаками при испытаниях не возникало за исключением того, что шум и ветер при открытии летательного аппарата на высоте вызывали небольшое напряжение у животных.Он отметил, что на первый прыжок собаки-испытатели шли охотнее, еще не зная, что их ждет."Паники у собаки нет. После того как собака попадает в подвесную систему, ее положение сравнимо с положением щенка, переносимого матерью… Если ее оторвать от земли, никаких движений, брыканий уже нет", - добавил Топорков.Он уточнил, что созданная специалистами холдинга подвесная система собаки не оснащена кислородным оборудованием, поэтому годится только для прыжков с высоты до четырех километров.По словам Козина, уже разработанную систему вместе с другими разработками холдинга представят на форуме "Армия-2021". Она существует в двух вариантах – для прыжка одного человека с собакой и для тандемного прыжка, когда к инструктору прицепляется кинолог, не имеющий опыта парашютных прыжков, а уже на него крепится собака.Парашютист-испытатель Юрий Миронов рассказал, что в основном тестировать парашютную систему пришлось немецким овчаркам. Он отметил, что при тандемных прыжках, когда в полете участвует кинолог, проблем не возникает, потому что хозяин может успокоить животное, сложнее тем, кто прыгал одиночно с собакой.Перед прыжком собака проходила подготовку – некоторое время ее не поили и не кормили, так как еще не изучено, как организм животного ведет себя на таких высотах и при свободном падении. "Дело в том, что собака пристегнута достаточно надежно, и у нее на движения лишние практически нет возможностей. Тем не менее при посадке в летательный аппарат приходилось прилагать усилия для того, чтобы затащить ее на борт, собака сопротивлялась всячески. Но потом успокаивалась на руках у хозяина, и прыжок выполнялся без осложнений", - уточнил Миронов.

https://ria.ru/20180530/1521600875.html

https://ria.ru/20210106/tank-1592092830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Прыжок с собакой: испытания парашютной системы десантирования Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" рассчитывает, что парашютная система для десантирования с собакой пройдет государственные испытания до конца 2021 года. 2021-07-06T08:18 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технодинамика, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии, безопасность