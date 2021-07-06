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https://ria.ru/20210706/pamfilova-1740117421.html
Памфилова заявила о "пороках" петербургской избирательной системы
Памфилова заявила о "пороках" петербургской избирательной системы - РИА Новости, 06.07.2021
Памфилова заявила о "пороках" петербургской избирательной системы
Чтобы кардинально оздоровить избирательную систему Санкт-Петербурга, надо, чтобы системные проблемы понимали глава города и заксобрание, заявила председатель... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:56
2021-07-06T16:00
россия
элла памфилова
цик рф
санкт-петербург
политика
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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Чтобы кардинально оздоровить избирательную систему Санкт-Петербурга, надо, чтобы системные проблемы понимали глава города и заксобрание, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."По Санкт-Петербургу мы трижды ставили неуды городской избирательной комиссии, нескольким председателям выказывали недоверие. От смены председателя ничего не меняется, потому что в Санкт-Петербурге, как ни в одном другом регионе, есть определенные пороки всей избирательной системы, они системные, и для того, чтобы кардинально оздоровить, недостаточно наших мер, надо, чтобы это понимало и заксобрание, и глава города, а не противопоставляли свою позицию. Потому что глава города считает, что все нормально", - сказала Памфилова на форуме "Дигория".Муниципальные выборы 2019 года она назвала "апофеозом скандала, криминала, коррупционных связей"."Мы затевали серьезное оздоровление, к сожалению, оно не произошло не по нашей вине. Все, что было в нашей компетенции, мы использовали, все методы. Поскольку глава города взял на себя ответственность за те выборы, которые будут проходить, посмотрим, может быть, он прав. Посмотрим, по результатам, по итогам, как будет проходить кампания, вдруг все пройдет замечательно, мы извинимся", - подчеркнула председатель ЦИК.В противном случае она пообещала принять серьезные, кардинальные меры, напомнив, что у ЦИК появилось право отзывать председателей комиссий."Как пройдут выборы, от этого многое будет зависеть, посмотрим. Это не значит, что ЦИК будет просто наблюдать, что касается нашей компетенции, мы будем реагировать, никто не сможет обвинить нас в бездействии", - резюмировала Памфилова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/pamfilova-1740111973.html
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россия, элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика
Памфилова заявила о "пороках" петербургской избирательной системы
15:56 06.07.2021 (обновлено: 16:00 06.07.2021)
 
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : Пресс-служба ЦИК России

Памфилова назвала "пороки" петербургской избирательной системы системными

Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Чтобы кардинально оздоровить избирательную систему Санкт-Петербурга, надо, чтобы системные проблемы понимали глава города и заксобрание, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"По Санкт-Петербургу мы трижды ставили неуды городской избирательной комиссии, нескольким председателям выказывали недоверие. От смены председателя ничего не меняется, потому что в Санкт-Петербурге, как ни в одном другом регионе, есть определенные пороки всей избирательной системы, они системные, и для того, чтобы кардинально оздоровить, недостаточно наших мер, надо, чтобы это понимало и заксобрание, и глава города, а не противопоставляли свою позицию. Потому что глава города считает, что все нормально", - сказала Памфилова на форуме "Дигория".
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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"Мы затевали серьезное оздоровление, к сожалению, оно не произошло не по нашей вине. Все, что было в нашей компетенции, мы использовали, все методы. Поскольку глава города взял на себя ответственность за те выборы, которые будут проходить, посмотрим, может быть, он прав. Посмотрим, по результатам, по итогам, как будет проходить кампания, вдруг все пройдет замечательно, мы извинимся", - подчеркнула председатель ЦИК.
В противном случае она пообещала принять серьезные, кардинальные меры, напомнив, что у ЦИК появилось право отзывать председателей комиссий.
"Как пройдут выборы, от этого многое будет зависеть, посмотрим. Это не значит, что ЦИК будет просто наблюдать, что касается нашей компетенции, мы будем реагировать, никто не сможет обвинить нас в бездействии", - резюмировала Памфилова.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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