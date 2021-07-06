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СМИ назвали ошибку пилота разбившегося на Камчатке Ан-26
СМИ назвали ошибку пилота разбившегося на Камчатке Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021
СМИ назвали ошибку пилота разбившегося на Камчатке Ан-26
Пилот потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26 попытался посадить самолет с помощью личного не установленного производителем судна навигатора, сообщает РЕН ТВ со РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:30
2021-07-06T17:49
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
следственный комитет россии (ск рф)
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пилот потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26 попытался посадить самолет с помощью личного не установленного производителем судна навигатора, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в следствии. По словам собеседника канала, летчик решил срезать траекторию через сопку "Пятибратка", однако врезался в скалу в условиях плотного тумана. Самолет Ан-26 пропал с радаров сегодня утром, находясь в девяти километрах от поселка Палана, куда он направлялся из Петропавловска-Камчатского. На борту были шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних. В самолете также находилась глава Паланы Ольга Мохирева. Все они, по предварительным данным, погибли.СК рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.Следователи выехали на место происшествия. Специалисты уже взяли образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, продолжаются допросы свидетелей. Поисковая операция возобновится завтра.
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палана
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, следственный комитет россии (ск рф), палана, петропавловск-камчатский, происшествия
СМИ назвали ошибку пилота разбившегося на Камчатке Ан-26
15:30 06.07.2021 (обновлено: 17:49 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко

РЕН ТВ рассказал об ошибке пилота разбившегося на Камчатке самолета Ан-26

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пилот потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26 попытался посадить самолет с помощью личного не установленного производителем судна навигатора, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в следствии.
По словам собеседника канала, летчик решил срезать траекторию через сопку "Пятибратка", однако врезался в скалу в условиях плотного тумана.
Самолет Ан-26 пропал с радаров сегодня утром, находясь в девяти километрах от поселка Палана, куда он направлялся из Петропавловска-Камчатского. На борту были шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних. В самолете также находилась глава Паланы Ольга Мохирева. Все они, по предварительным данным, погибли.
СК рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.
Крушение Ан-26 на Камчатке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 15:13
Появилось видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
Следователи выехали на место происшествия. Специалисты уже взяли образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, продолжаются допросы свидетелей. Поисковая операция возобновится завтра.
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26Следственный комитет России (СК РФ)ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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