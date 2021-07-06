https://ria.ru/20210706/oshibka-1740112693.html

СМИ назвали ошибку пилота разбившегося на Камчатке Ан-26

СМИ назвали ошибку пилота разбившегося на Камчатке Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021

СМИ назвали ошибку пилота разбившегося на Камчатке Ан-26

Пилот потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26 попытался посадить самолет с помощью личного не установленного производителем судна навигатора, сообщает РЕН ТВ со РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:30

2021-07-06T15:30

2021-07-06T17:49

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

следственный комитет россии (ск рф)

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пилот потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26 попытался посадить самолет с помощью личного не установленного производителем судна навигатора, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в следствии. По словам собеседника канала, летчик решил срезать траекторию через сопку "Пятибратка", однако врезался в скалу в условиях плотного тумана. Самолет Ан-26 пропал с радаров сегодня утром, находясь в девяти километрах от поселка Палана, куда он направлялся из Петропавловска-Камчатского. На борту были шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних. В самолете также находилась глава Паланы Ольга Мохирева. Все они, по предварительным данным, погибли.СК рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.Следователи выехали на место происшествия. Специалисты уже взяли образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, продолжаются допросы свидетелей. Поисковая операция возобновится завтра.

https://ria.ru/20210706/video-1740108939.html

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, следственный комитет россии (ск рф), палана, петропавловск-камчатский, происшествия