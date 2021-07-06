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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за участившихся случаев стрельбы
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за участившихся случаев стрельбы - РИА Новости, 06.07.2021
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за участившихся случаев стрельбы
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении в штате чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T22:15
2021-07-06T23:51
twitter
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
здоровье - общество
нью-йорк (город)
в мире
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НЬЮ-ЙОРК/МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении в штате чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия."Сегодня я издаю исполнительный указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия... это кризис в сфере общественного здравоохранения, и мы должны действовать в отношении него соответствующим образом. Объявление об этом (ЧС - ред.) позволит нам уделить этому кризису полное внимание и использовать необходимые ресурсы, - написал Куомо в Twitter.Ранее телеканал CNN сообщил, что в минувшие выходные, которые продолжались с 3 по 5 июля, в связи с национальным праздником Днем независимости, выпавшим на воскресенье, только в Нью-Йорке пострадали 26 человек в 21 эпизоде со стрельбой.Как сообщили в пресс-службе губернатора, в штате будет создано управление по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Около 138,7 миллиона долларов будут инвестированы в программы предотвращения преступлений и создания рабочих мест, чтобы привлечь молодежь из групп риска и "увести молодых людей с улиц".Будет также создано новое подразделение полиции по борьбе с незаконным оборотом оружия, чтобы остановить его незаконный приток в штат.Кроме того, предполагается, что Нью-Йорк будет сотрудничать с другими штатами в регионе в вопросе обмена данными по обороту оружия.В пресс-службе губернатора Куомо отметили, что 74% оружия, используемого в преступной деятельности по всему штату Нью-Йорк, были приобретены за пределами штата.
https://ria.ru/20210706/perestrelki-1740136078.html
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twitter, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), здоровье - общество, нью-йорк (город), в мире
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за участившихся случаев стрельбы
22:15 06.07.2021 (обновлено: 23:51 06.07.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AP Photo / Mary Altaffer

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за участившихся случаев стрельбы

Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК/МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении в штате чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия.
"Сегодня я издаю исполнительный указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия... это кризис в сфере общественного здравоохранения, и мы должны действовать в отношении него соответствующим образом. Объявление об этом (ЧС - ред.) позволит нам уделить этому кризису полное внимание и использовать необходимые ресурсы, - написал Куомо в Twitter.
Сотрудники полиции в общественном автобусе в Женеве во время саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 17:19
В США в праздничные выходные порядка 150 человек погибли в перестрелках
Ранее телеканал CNN сообщил, что в минувшие выходные, которые продолжались с 3 по 5 июля, в связи с национальным праздником Днем независимости, выпавшим на воскресенье, только в Нью-Йорке пострадали 26 человек в 21 эпизоде со стрельбой.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, в штате будет создано управление по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Около 138,7 миллиона долларов будут инвестированы в программы предотвращения преступлений и создания рабочих мест, чтобы привлечь молодежь из групп риска и "увести молодых людей с улиц".
Будет также создано новое подразделение полиции по борьбе с незаконным оборотом оружия, чтобы остановить его незаконный приток в штат.
Кроме того, предполагается, что Нью-Йорк будет сотрудничать с другими штатами в регионе в вопросе обмена данными по обороту оружия.
В пресс-службе губернатора Куомо отметили, что 74% оружия, используемого в преступной деятельности по всему штату Нью-Йорк, были приобретены за пределами штата.
 
TwitterЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Здоровье - ОбществоНью-Йорк (город)В мире
 
 
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