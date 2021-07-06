https://ria.ru/20210706/oruzhie-1740178904.html

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за участившихся случаев стрельбы

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за участившихся случаев стрельбы - РИА Новости, 06.07.2021

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за участившихся случаев стрельбы

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении в штате чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T22:15

2021-07-06T22:15

2021-07-06T23:51

twitter

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

здоровье - общество

нью-йорк (город)

в мире

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НЬЮ-ЙОРК/МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении в штате чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия."Сегодня я издаю исполнительный указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия... это кризис в сфере общественного здравоохранения, и мы должны действовать в отношении него соответствующим образом. Объявление об этом (ЧС - ред.) позволит нам уделить этому кризису полное внимание и использовать необходимые ресурсы, - написал Куомо в Twitter.Ранее телеканал CNN сообщил, что в минувшие выходные, которые продолжались с 3 по 5 июля, в связи с национальным праздником Днем независимости, выпавшим на воскресенье, только в Нью-Йорке пострадали 26 человек в 21 эпизоде со стрельбой.Как сообщили в пресс-службе губернатора, в штате будет создано управление по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Около 138,7 миллиона долларов будут инвестированы в программы предотвращения преступлений и создания рабочих мест, чтобы привлечь молодежь из групп риска и "увести молодых людей с улиц".Будет также создано новое подразделение полиции по борьбе с незаконным оборотом оружия, чтобы остановить его незаконный приток в штат.Кроме того, предполагается, что Нью-Йорк будет сотрудничать с другими штатами в регионе в вопросе обмена данными по обороту оружия.В пресс-службе губернатора Куомо отметили, что 74% оружия, используемого в преступной деятельности по всему штату Нью-Йорк, были приобретены за пределами штата.

https://ria.ru/20210706/perestrelki-1740136078.html

нью-йорк (город)

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twitter, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), здоровье - общество, нью-йорк (город), в мире