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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210706/oleni-1740121830.html
На Ямале более половины оленей привили от сибирской язвы
На Ямале более половины оленей привили от сибирской язвы - РИА Новости, 06.07.2021
На Ямале более половины оленей привили от сибирской язвы
Более 50% оленей привили против сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:22
2021-07-06T16:22
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
пуровский район
ямальский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Более 50% оленей привили против сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона.В Ямальском районе ЯНАО летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей в регионе."На Ямале продолжается вакцинация оленей против сибирской язвы. В полевых условиях работает 16 прививочных бригад, основной десант сосредоточен в самых многооленных районах - Ямальском и Тазовском. С начала года привито более 277 тысяч голов северных оленей, или 53% от планового показателя", - говорится в сообщении.Максимальный процент вакцинированного поголовья оленей на сегодня: в Пуровском районе - 98%, Красноселькупском - 93% и 91% в Шурышкарском. Параллельно с вакцинацией проводится индивидуальное мечение животных. С начала года пробирковано порядка 57 тысяч голов."Со вспышки на Ямале 2016 года прошло пять лет. Благодаря поддержке губернатора Ямала укреплена материально-техническая база ветеринарной службы, проведена огромная работа по недопущению рецидива инфекции. В прошлые периоды мы охватывали вакцинацией 82-85% от общего поголовья, данный процент считается достаточным для блокировки развития эпизоотического процесса. Все обработки в оленеводстве проходят экспедиционно, производственный процесс в тундре крайне зависит от погодных условий", - приводятся в сообщении слова главного ветеринарного врача ЯНАО Евгения Попова.Вакцинация северных оленей против сибирской язвы проходит в два этапа – весенний и летний. В осенний период проводятся обработки оленей против оводовых инвазий. Далее начинается сезонная убойная кампания, которая проходит до конца календарного года на 15 убойных площадках. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов, а также их ветеринарное клеймение осуществляются аттестованными специалистами учреждений ветеринарии, уточняют власти.
https://ria.ru/20210706/granty-1740119681.html
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пуровский район
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, пуровский район, ямальский район, общество
На Ямале более половины оленей привили от сибирской язвы
16:22 06.07.2021
 
© AP Photo / Igor NovikovВыпас оленей на полуострове Ямал, Россия
Выпас оленей на полуострове Ямал, Россия - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AP Photo / Igor Novikov

В Ямало-Ненецком автономном округ более половины оленей привили от сибирской язвы

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Более 50% оленей привили против сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона.
В Ямальском районе ЯНАО летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей в регионе.
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 16:11Ямало-Ненецкий автономный округ
Четырнадцать предприятий поборются за гранты губернатора Ямала
"На Ямале продолжается вакцинация оленей против сибирской язвы. В полевых условиях работает 16 прививочных бригад, основной десант сосредоточен в самых многооленных районах - Ямальском и Тазовском. С начала года привито более 277 тысяч голов северных оленей, или 53% от планового показателя", - говорится в сообщении.
Максимальный процент вакцинированного поголовья оленей на сегодня: в Пуровском районе - 98%, Красноселькупском - 93% и 91% в Шурышкарском. Параллельно с вакцинацией проводится индивидуальное мечение животных. С начала года пробирковано порядка 57 тысяч голов.
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 16:50Ямало-Ненецкий автономный округ
Артюхов рассказал о внедрении передовых технологий в генетике на Ямале
"Со вспышки на Ямале 2016 года прошло пять лет. Благодаря поддержке губернатора Ямала укреплена материально-техническая база ветеринарной службы, проведена огромная работа по недопущению рецидива инфекции. В прошлые периоды мы охватывали вакцинацией 82-85% от общего поголовья, данный процент считается достаточным для блокировки развития эпизоотического процесса. Все обработки в оленеводстве проходят экспедиционно, производственный процесс в тундре крайне зависит от погодных условий", - приводятся в сообщении слова главного ветеринарного врача ЯНАО Евгения Попова.
Вакцинация северных оленей против сибирской язвы проходит в два этапа – весенний и летний. В осенний период проводятся обработки оленей против оводовых инвазий. Далее начинается сезонная убойная кампания, которая проходит до конца календарного года на 15 убойных площадках. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов, а также их ветеринарное клеймение осуществляются аттестованными специалистами учреждений ветеринарии, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалПуровский районЯмальский районОбщество
 
 
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