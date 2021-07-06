https://ria.ru/20210706/oleni-1740121830.html

На Ямале более половины оленей привили от сибирской язвы

На Ямале более половины оленей привили от сибирской язвы - РИА Новости, 06.07.2021

На Ямале более половины оленей привили от сибирской язвы

Более 50% оленей привили против сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:22

2021-07-06T16:22

2021-07-06T16:22

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

пуровский район

ямальский район

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Более 50% оленей привили против сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона.В Ямальском районе ЯНАО летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей в регионе."На Ямале продолжается вакцинация оленей против сибирской язвы. В полевых условиях работает 16 прививочных бригад, основной десант сосредоточен в самых многооленных районах - Ямальском и Тазовском. С начала года привито более 277 тысяч голов северных оленей, или 53% от планового показателя", - говорится в сообщении.Максимальный процент вакцинированного поголовья оленей на сегодня: в Пуровском районе - 98%, Красноселькупском - 93% и 91% в Шурышкарском. Параллельно с вакцинацией проводится индивидуальное мечение животных. С начала года пробирковано порядка 57 тысяч голов."Со вспышки на Ямале 2016 года прошло пять лет. Благодаря поддержке губернатора Ямала укреплена материально-техническая база ветеринарной службы, проведена огромная работа по недопущению рецидива инфекции. В прошлые периоды мы охватывали вакцинацией 82-85% от общего поголовья, данный процент считается достаточным для блокировки развития эпизоотического процесса. Все обработки в оленеводстве проходят экспедиционно, производственный процесс в тундре крайне зависит от погодных условий", - приводятся в сообщении слова главного ветеринарного врача ЯНАО Евгения Попова.Вакцинация северных оленей против сибирской язвы проходит в два этапа – весенний и летний. В осенний период проводятся обработки оленей против оводовых инвазий. Далее начинается сезонная убойная кампания, которая проходит до конца календарного года на 15 убойных площадках. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов, а также их ветеринарное клеймение осуществляются аттестованными специалистами учреждений ветеринарии, уточняют власти.

https://ria.ru/20210706/granty-1740119681.html

https://ria.ru/20210604/yanao-1735673423.html

ямал

пуровский район

ямальский район

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, пуровский район, ямальский район, общество