https://ria.ru/20210706/obse-1740173903.html

Толстой прокомментировал уход делегации с заседания ПА ОБСЕ

Толстой прокомментировал уход делегации с заседания ПА ОБСЕ - РИА Новости, 06.07.2021

Толстой прокомментировал уход делегации с заседания ПА ОБСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о вероятном прекращении сотрудничества с теми международными площадками, где "будет продолжаться хамство против... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T21:04

2021-07-06T21:04

2021-07-06T21:04

россия

обсе

петр толстой

владимир меньшов

госдума рф

белоруссия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о вероятном прекращении сотрудничества с теми международными площадками, где "будет продолжаться хамство против России".Ранее Толстой покинул зал Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак несогласия с принятием при недостаточном количестве голосов решений относительно России и Белоруссии. Текущая сессия ПА ОБСЕ проходит в гибридном режиме, часть участников работают по видеосвязи."Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями. Все просто", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что в Парламентской ассамблее ОБСЕ "был действительно жаркий день, как и в самой Вене". "Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством – теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова. Нам не по пути с такими персонажами", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/demarsh-1740142432.html

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россия, обсе, петр толстой, владимир меньшов, госдума рф, белоруссия