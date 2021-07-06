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Толстой прокомментировал уход делегации с заседания ПА ОБСЕ
Толстой прокомментировал уход делегации с заседания ПА ОБСЕ - РИА Новости, 06.07.2021
Толстой прокомментировал уход делегации с заседания ПА ОБСЕ
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о вероятном прекращении сотрудничества с теми международными площадками, где "будет продолжаться хамство против... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T21:04
2021-07-06T21:04
россия
обсе
петр толстой
владимир меньшов
госдума рф
белоруссия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о вероятном прекращении сотрудничества с теми международными площадками, где "будет продолжаться хамство против России".Ранее Толстой покинул зал Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак несогласия с принятием при недостаточном количестве голосов решений относительно России и Белоруссии. Текущая сессия ПА ОБСЕ проходит в гибридном режиме, часть участников работают по видеосвязи."Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями. Все просто", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что в Парламентской ассамблее ОБСЕ "был действительно жаркий день, как и в самой Вене". "Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством – теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова. Нам не по пути с такими персонажами", - добавил он.
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россия, обсе, петр толстой, владимир меньшов, госдума рф, белоруссия
Толстой прокомментировал уход делегации с заседания ПА ОБСЕ
21:04 06.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Толстой заявил о недопустимости "хамства против России"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о вероятном прекращении сотрудничества с теми международными площадками, где "будет продолжаться хамство против России".
Ранее Толстой покинул зал Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак несогласия с принятием при недостаточном количестве голосов решений относительно России и Белоруссии. Текущая сессия ПА ОБСЕ проходит в гибридном режиме, часть участников работают по видеосвязи.
На открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 17:43В мире
Российская делегация покинула заседание ОБСЕ в знак протеста
"Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями. Все просто", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что в Парламентской ассамблее ОБСЕ "был действительно жаркий день, как и в самой Вене". "Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством – теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова. Нам не по пути с такими персонажами", - добавил он.
 
РоссияОБСЕПетр ТолстойВладимир МеньшовГосдума РФБелоруссия
 
 
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