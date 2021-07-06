https://ria.ru/20210706/obse-1740141608.html
Российская делегация покинула заседание ОБСЕ в знак протеста
Российская делегация покинула заседание ОБСЕ в знак протеста - РИА Новости, 06.07.2021
Российская делегация покинула заседание ОБСЕ в знак протеста
Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:40
2021-07-06T17:40
2021-07-06T18:13
петр толстой
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в Вене в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции.Документ касается оценок действий относительно Украины и Крыма, предложенной украинскими представителями.Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании заявил, что ассамблея нарушила правила о том, что решения принимаются двумя третями голосов всех членов ассамблеи, а не парламентариев, присутствующих в зале."Мы против того, чтобы менять правила по ходу игры... Мы сами превращаем нашу организацию в зал заседаний суда ограниченного количества стран и ограниченного количества участников, которые обсуждают две страны. Если вы считаете такой подход справедливым, мы в нем участвовать не будем", — сказал он.Толстой подчеркнул, что российская сторона хочет не конфронтации, а диалога, который невозможен при нарушении регламента. Вице-спикер Госдумы также отметил, что правила необходимо соблюдать.Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Вене в комбинированном формате.
https://ria.ru/20210705/vznosy-1739975781.html
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петр толстой, госдума рф, вена, украина, в мире, россия, обсе
Российская делегация покинула заседание ОБСЕ в знак протеста
17:40 06.07.2021 (обновлено: 18:13 06.07.2021)
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста против нарушения регламента