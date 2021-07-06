https://ria.ru/20210706/oblomki-1740078588.html

На Камчатке нашли обломки пропавшего Ан-26

На Камчатке нашли обломки пропавшего Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021

На Камчатке нашли обломки пропавшего Ан-26

Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего на Камчатке Ан-26, заявили в Росавиации. По предварительным данным, выживших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:52

2021-07-06T12:52

2021-07-06T13:55

ан-26

камчатский край

происшествия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего на Камчатке Ан-26, заявили в Росавиации. По предварительным данным, выживших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Самолет совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и пропал с радаров в девяти километрах от пункта назначения при заходе на посадку. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних и глава Паланы Ольга Мохирева.Возможной причиной случившегося мог стать сильный боковой ветер, в результате чего Ан-26 врезался в скалу и часть обломков попала в море, заявил агентству замдиректора "Камчатского авиационного предприятия".Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

https://ria.ru/20210706/samolet-1740065095.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-26, камчатский край, происшествия