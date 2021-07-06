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На Камчатке нашли обломки пропавшего Ан-26
На Камчатке нашли обломки пропавшего Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021
На Камчатке нашли обломки пропавшего Ан-26
Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего на Камчатке Ан-26, заявили в Росавиации. По предварительным данным, выживших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:52
2021-07-06T12:52
2021-07-06T13:55
ан-26
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего на Камчатке Ан-26, заявили в Росавиации. По предварительным данным, выживших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Самолет совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и пропал с радаров в девяти километрах от пункта назначения при заходе на посадку. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних и глава Паланы Ольга Мохирева.Возможной причиной случившегося мог стать сильный боковой ветер, в результате чего Ан-26 врезался в скалу и часть обломков попала в море, заявил агентству замдиректора "Камчатского авиационного предприятия".Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
https://ria.ru/20210706/samolet-1740065095.html
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ан-26, камчатский край, происшествия
На Камчатке нашли обломки пропавшего Ан-26
12:52 06.07.2021 (обновлено: 13:55 06.07.2021)
На Камчатке нашли обломки пропавшего Ан-26