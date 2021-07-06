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В камчатском УГМС рассказали о погоде в районе, где пропал Ан-26
В камчатском УГМС рассказали о погоде в районе, где пропал Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021
В камчатском УГМС рассказали о погоде в районе, где пропал Ан-26
Видимость у Паланы на Камчатке, где пропал самолет, была нормальная, но отмечалась сплошная низкая облачность, сообщили РИА Новости в Камчатском Управлении по... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T08:24
2021-07-06T08:24
2021-07-06T10:09
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Видимость у Паланы на Камчатке, где пропал самолет, была нормальная, но отмечалась сплошная низкая облачность, сообщили РИА Новости в Камчатском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС)."По данным на 15.00 (06.00 мск) у Паланы было облачно, сплошная низкая облачность, но без осадков, ветер 2-8 метров в секунду. Видимость - 50 км, горизонтальная видимость – нормальная", - сказал собеседник агентства.Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, ранее не вышел на плановый сеанс связи.По предварительным данным МЧС, на борту Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По данным правительства Камчатского края, на борту самолета находилось 6 членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей - до 12 лет. Район маршрута пропавшего Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210314/aviakatastrofa-1601135670.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, камчатский край, происшествия
В камчатском УГМС рассказали о погоде в районе, где пропал Ан-26
08:24 06.07.2021 (обновлено: 10:09 06.07.2021)
Камчатское УГМС сообщило о сплошной низкой облачности в районе, где пропал Ан-26