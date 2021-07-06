https://ria.ru/20210706/nokia-1740083809.html

Nokia впервые за несколько лет выпустит флагманский смартфон с Android

Nokia впервые за несколько лет выпустит флагманский смартфон с Android - РИА Новости, 06.07.2021

Nokia впервые за несколько лет выпустит флагманский смартфон с Android

Компания Nokia собирается представить первый за последние годы флагманский смартфон. О нем сообщает портал ITHome. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:16

2021-07-06T13:16

2021-07-06T13:16

наука

nokia (смартфон)

google android

технологии

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Nokia собирается представить первый за последние годы флагманский смартфон. О нем сообщает портал ITHome.Смартфон получит название PureView и будет оснащаться топовым чипсетом. Последний даст поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения. Среди прочих характеристик называются AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, камеры с оптикой Zeiss и аккумулятор на 6000 мАч. Остальные данные о потенциальном флагмане модельной линейки Nokia держатся в секрете.Финская компания уже два года не выпускает по-настоящему флагманские смартфоны — последним был пятикамерный Nokia 9 PureView, прохладно принятый рынком. Новинка же может быть представлена уже в ноябре 2021 года, ее стоимость не раскрывается.

https://ria.ru/20210630/windows-1739195222.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nokia (смартфон), google android, технологии