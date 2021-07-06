Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210706/nokia-1740083809.html
Nokia впервые за несколько лет выпустит флагманский смартфон с Android
Nokia впервые за несколько лет выпустит флагманский смартфон с Android - РИА Новости, 06.07.2021
Nokia впервые за несколько лет выпустит флагманский смартфон с Android
Компания Nokia собирается представить первый за последние годы флагманский смартфон. О нем сообщает портал ITHome. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:16
2021-07-06T13:16
наука
nokia (смартфон)
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155837/14/1558371431_108:0:2451:1318_1920x0_80_0_0_fd388863b76cbaf2874ad0b69dacb05b.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Nokia собирается представить первый за последние годы флагманский смартфон. О нем сообщает портал ITHome.Смартфон получит название PureView и будет оснащаться топовым чипсетом. Последний даст поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения. Среди прочих характеристик называются AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, камеры с оптикой Zeiss и аккумулятор на 6000 мАч. Остальные данные о потенциальном флагмане модельной линейки Nokia держатся в секрете.Финская компания уже два года не выпускает по-настоящему флагманские смартфоны — последним был пятикамерный Nokia 9 PureView, прохладно принятый рынком. Новинка же может быть представлена уже в ноябре 2021 года, ее стоимость не раскрывается.
https://ria.ru/20210630/windows-1739195222.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155837/14/1558371431_401:0:2158:1318_1920x0_80_0_0_056f5f22a15944ec1087f9b619c4d681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
nokia (смартфон), google android, технологии

Nokia впервые за несколько лет выпустит флагманский смартфон с Android

13:16 06.07.2021
 
© Фото : NokiaНовые телефоны Nokia
Новые телефоны Nokia - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : Nokia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Nokia собирается представить первый за последние годы флагманский смартфон. О нем сообщает портал ITHome.
Смартфон получит название PureView и будет оснащаться топовым чипсетом. Последний даст поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.
Среди прочих характеристик называются AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, камеры с оптикой Zeiss и аккумулятор на 6000 мАч. Остальные данные о потенциальном флагмане модельной линейки Nokia держатся в секрете.
Финская компания уже два года не выпускает по-настоящему флагманские смартфоны — последним был пятикамерный Nokia 9 PureView, прохладно принятый рынком. Новинка же может быть представлена уже в ноябре 2021 года, ее стоимость не раскрывается.
Windows 11
30 июня, 12:29Наука
Windows 11 заработала на древнем смартфоне Nokia
 
НаукаNokia (смартфон)Google AndroidТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния