https://ria.ru/20210706/nokia-1740083809.html
Nokia впервые за несколько лет выпустит флагманский смартфон с Android
Nokia впервые за несколько лет выпустит флагманский смартфон с Android - РИА Новости, 06.07.2021
Nokia впервые за несколько лет выпустит флагманский смартфон с Android
Компания Nokia собирается представить первый за последние годы флагманский смартфон. О нем сообщает портал ITHome. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:16
2021-07-06T13:16
2021-07-06T13:16
наука
nokia (смартфон)
google android
технологии
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Nokia собирается представить первый за последние годы флагманский смартфон. О нем сообщает портал ITHome.Смартфон получит название PureView и будет оснащаться топовым чипсетом. Последний даст поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения. Среди прочих характеристик называются AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, камеры с оптикой Zeiss и аккумулятор на 6000 мАч. Остальные данные о потенциальном флагмане модельной линейки Nokia держатся в секрете.Финская компания уже два года не выпускает по-настоящему флагманские смартфоны — последним был пятикамерный Nokia 9 PureView, прохладно принятый рынком. Новинка же может быть представлена уже в ноябре 2021 года, ее стоимость не раскрывается.
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nokia (смартфон), google android, технологии
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Компания Nokia собирается представить первый за последние годы флагманский смартфон. О нем сообщает
портал ITHome.
Смартфон получит название PureView и будет оснащаться топовым чипсетом. Последний даст поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.
Среди прочих характеристик называются AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, камеры с оптикой Zeiss и аккумулятор на 6000 мАч. Остальные данные о потенциальном флагмане модельной линейки Nokia держатся в секрете.
Финская компания уже два года не выпускает по-настоящему флагманские смартфоны — последним был пятикамерный Nokia 9 PureView, прохладно принятый рынком. Новинка же может быть представлена уже в ноябре 2021 года, ее стоимость не раскрывается.