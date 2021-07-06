https://ria.ru/20210706/navalnyy-1740095733.html

Постпред России в ОЗХО рассказал об истории с "отравлением" Навального

Постпред России в ОЗХО рассказал об истории с "отравлением" Навального - РИА Новости, 06.07.2021

Постпред России в ОЗХО рассказал об истории с "отравлением" Навального

Новые белые пятна и нестыковки появляются в истории с якобы отравлением Алексея Навального, отметил постпред России при Организации по запрещению химического... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:13

2021-07-06T14:13

2021-07-06T22:17

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ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости. Новые белые пятна и нестыковки появляются в истории с якобы отравлением Алексея Навального, отметил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.В Гааге 6-9 июля проходит 97-я сессия исполнительного совета ОЗХО."Во всей этой явно срежиссированной не без участия извне истории (с Навальным. — Прим. ред.) появляются все новые белые пятна, неясности, разночтения и нестыковки. Содержащаяся в проекте доклада об осуществлении конвенции в 2020 году информация фактически подтверждает то, что произошедшее с российским блогером стало результатом четко спланированной за пределами России провокации", — сказал постпред на сессии, его слова приводятся на сайте ОЗХО.Как он отметил, в проекте говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск — Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья."Требуем вразумительных объяснений, как это возможно и почему ранее государства-участники были введены в заблуждение относительно направления в Германию специалистов секретариата лишь 4-5 сентября 2020 года. С учетом всего вышесказанного рассматриваем любые претензии и требования в наш адрес относительно какого-либо расследования инцидента с Навальным как абсолютно несостоятельные, лицемерные и ведущие к еще большей политизации работы ОЗХО", — подчеркнул Шульгин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Москва ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.

https://ria.ru/20210623/navalnyy-1738278727.html

https://ria.ru/20210514/navalnyy-1732231361.html

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россия, александр шульгин, сергей лавров, евросоюз, москва, франция, в мире